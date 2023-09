Salaires du Orlando Magic – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place au Orlando Magic.

Les salaires 2023-24 du Orlando Magic

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $138,679,947 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, le Orlando Magic est totalement dans les clous en termes de masse salariale. Pas surprenant vu le virage jeunesse lancé il y a deux ans.

Paolo Banchero n’attaque que sa deuxième année en Floride, le gros chèque attendra pour l’Américano-Italien. Franz Wagner sera sans doute le prochain à taper à la porte du comptable de Disney pour obtenir une rallonge salariale.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Wendell Carter Jr.

Anthony Black

Jett Howard

Pas de panique fans du Magic, on n’oublie pas non plus les team options de Paolo Banchero, Franz et Mo Wagner ou encore potentiellement Jalen Suggs. La classe biberon d’Orlando ne bouge pas de l’Amway Center.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Jonathan Isaac : abonné de l’infirmerie à cause d’énormes blessures, Jonathan Isaac n’a disputé que 11 matchs sur les… trois dernières saisons. On connaît le potentiel du bonhomme, ses qualités défensives aussi, mais il pèse quand même 17 millions l’année pour ne pas jouer ou presque. Peut-être qu’à un moment, ses dirigeants vont se souvenir que son contrat n’est que partiellement garanti. On lui souhaite une saison pleine pour éviter que ça arrive.

Markelle Fultz : lui aussi a eu quelques galères avec les blessures mais on a vu du mieux l’an passé. C’est toujours pas le Markelle Fultz numéro un de Draft mais c’est déjà ça. Lui joue pour son futur en NBA puisqu’il s’agit de sa dernière année de contrat. Et si Markelle Fultz nous offrait enfin une année solide de A à Z ?