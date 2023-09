La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Orlando pour vous parler du Magic !

#Les bons plans annoncés : Paolo Banchero et c’est déjà pas mal

Ne vous fiez pas à la moyenne 2022-23 (ci-dessous) de Paolo Banchero, car le Rookie Of the Year 2023 devrait voir ses chiffres gonfler de manière significative la saison prochaine. Vers un bon 33/35 de moyenne probablement, en année 2 le garçon aura pris du poil de la bête et va débarquer fort d’une nouvelle expérience internationale au plus haut niveau. Points, rebonds, passes, tous les soirs, PB peut presque devenir une valeur sûre dès cette saison, et on restera principalement concentré sur le n°1 de la Draft 2022 pour aller chercher de beaux scores TTFL à Orlando.

Les autres belles manières de performer ? Franz Wagner ou Wendell Carter Jr., pas réellement des machines à stats mais des joueurs dotés d’une vraie constance néanmoins. A surveiller également les anciens grands blessés Fultz ou Isaac, ainsi que le rookie Anthony Black ou le fraté Wagner (Moritz), mais ici on sera plutôt sur de l’Exotic League, t’sais les mecs qui jouent pour se taper des barres.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Paolo Banchero : 28,9 points

Franz Wagner : 26,4 points

Wendell Carter Jr. : 26,3 points