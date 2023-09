Josh Primo va rejoindre les Clippers

Alors qu’on attend tous le prochain transfert impliquant Jrue Holiday voire James Harden, c’est Josh Primo qui fait l’actu ces dernières heures. Suspendu hier, l’ancien joueur des Spurs va rejoindre les Clippers.

Josh Primo va avoir une nouvelle chance en NBA.

Coupé par les Spurs il y a un an pour une sombre histoire d’exhibitionnisme, le 12e choix de la Draft NBA 2021 est sur le point de signer un two-way contract avec les Los Angeles Clippers d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

ESPN story on Josh Primo agreeing on a two-way deal with the Clippers https://t.co/6sSWwGoDAW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 29, 2023

Qui dit two-way contract dit forcément G League, et il y a des chances que Primo passe plus de temps dans la ligue de développement que sur le parquet des Clippers. Néanmoins, ça reste une porte d’entrée pour ce joueur qu’on n’imaginait plus forcément en NBA après ce qu’il s’est passé à San Antonio. Toujours selon Woj, Primo suit actuellement une thérapie pour soigner des problèmes de santé mentale, ce qui a aidé à convaincre les Clippers de lui donner une nouvelle chance.

Josh Primo devra néanmoins purger une suspension de quatre matchs avant de rejouer, et n’est pas autorisé à participer aux rencontres de présaison.

__________

Source texte : ESPN