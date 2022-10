C’est une info qui avait chamboulé beaucoup de monde ce weekend. Les Spurs avaient subitement coupé Josh Primo, et la fanbase de San Antonio était aussi choquée que le reste de la communauté NBA. Mais pourquoi une telle décision ? Et bien malheureusement, on connaît aujourd’hui la raison…

Voilà qui explique ce soudain renvoi de la part des Spurs.

Josh Primo, 12ème choix de la Draft 2021, a été prié de quitter la franchise de San Antonio suite à de multiples accusations d’exhibitionnisme.

What ?

Oui, d’exhibitionnisme.

Plusieurs personnes ont apparemment été se plaindre du fait que Primo s’exhibait nu devant elles sans leur accord, le genre de comportement qui n’a ni sa place en NBA ni ailleurs. C’est ESPN, via Ramona Shelburne et Adrian Wojnarowski, qui a envoyé la bombe ce samedi soir alors que de nombreux fans se demandaient ce qui s’était réellement passé avec Primo. Âgé de 19 ans seulement, Josh faisait partie des plans du futur des Spurs et ce dernier parlait même d’obtenir un rôle plus important dans la fondation texane… Ce qu’on ne savait pas, c’est que pendant ce temps-là Josh montrait son engin à tout-va en coulisses. Ce qui est tout bonnement inacceptable.

Reporting with ⁦@wojespn⁩ The San Antonio Spurs’ release of guard Josh Primo – the No. 12 pick in the 2021 NBA Draft — stemmed from multiple alleged instances of Primo exposing himself to women. https://t.co/4qV7FzmkNI — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) October 29, 2022

Une des plaignantes, ancienne employée de la franchise, a notamment fait appel à Tony Buzbee pour la défendre devant un juge. Si vous ne connaissez pas ce nom, on ne vous en voudra pas : il s’agit d’un avocat particulièrement connu et réputé aux US ces dernières années, pour avoir défendu de nombreuses femmes dans des dossiers d’harcèlement sexuel. En tête de gondole ? L’affaire Deshaun Watson, quarterback des Cleveland Browns.

Ce dimanche, le trouble autour de Josh Primo se situe particulièrement autour de la communication faite par le joueur et son agent, quelques heures avant cette annonce sous forme de bombe. Ces derniers avaient en effet immédiatement tenté de désamorcer le merdier en envoyant un communiqué sur les réseaux sociaux, Primo indiquant qu’il avait demandé de l’aide pour affronter ses traumas du passé et qu’il allait prendre le temps nécessaire afin de traiter tout cela. Cela n’excuse en rien les attitudes de Josh, bien au contraire. Mais il faut avouer que cette chronologie est douteuse, et de nouveaux éléments pourraient faire surface dans les prochaines semaines…

Josh Primo et les Spurs, c’est terminé. Qu’en est-il de la NBA ? Ce qu’on souhaite avant tout, c’est que si le jeune joueur a besoin d’aide, qu’il l’utilise et règle ses soucis afin que cela ne se reproduise plus. Ensuite, si on pouvait éviter d’avoir une affaire bizarre qui tombe chaque semaine pour qu’on se concentre sur les parquets, ce serait pas mal aussi. Merci.

Source : ESPN