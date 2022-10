Magnifiquement défendu par Luguentz Dort ce samedi soir, dans la défaite frustrante des Mavs face au Thunder (117-111 après prolongation), Luka Doncic en a profité pour rendre hommage à celui qui a passé une majeure partie de sa soirée à le coller au short. Et avec succès.

Ils ne sont pas nombreux à pouvoir gêner Luka Doncic, en 2022.

Oui, on dit bien gêner, car même défendu de près le génie slovène parvient toujours à trouver le moyen de produire, en attestent ses timides 31 points, 10 rebonds et 6 passes hier soir. Seulement, scorer c’est bien, mais efficacement c’est mieux. Et à ce jeu-là, Dort a fait vivre un petit cauchemar à Doncic ce weekend, forçant le All-Star des Mavs à finir son match avec 15 de ses 23 tirs loupés, un parfait 0/6 à trois-points, et des zones d’inconfort imposées dans tous les sens. Du verrou made in Dort comme on l’a déjà vu plus d’une fois, mais cette fois dans un scénario rocambolesque.

Alors que les Mavs semblaient se diriger vers une belle victoire, le Thunder a calé sa remontada idéale (18-2 sur les 4 dernières minutes) et en a profité pour emmener le match en prolongation. La dernière action du temps réglementaire est justement un cas d’école : Dort est en défense en isolation sur Doncic, synonyme de cauchemar pour 99% de la planète, le pitbull bouge magnifiquement ses jambes et empêche toute ligne de pénétration pour Luka, forçant un stepback contesté et difficile du Slovène qui ricoche sur l’arceau.

Shai Gilgeous-Alexander et Isaiah Joe ne se feront pas prier en overtime, OKC repart du Texas avec une magnifique victoire.

Après le match justement, c’est Luka Doncic qui a saisi l’occasion pour féliciter publiquement le taf de Lu Dort. Et pas qu’un peu.

Luka Doncic on Lu Dort: « He’s one of the top-three defenders in the NBA. It’s really tough to play against him. » — Joe Mussatto (@joe_mussatto) October 30, 2022

Quand on voit le niveau offensif de Luka Doncic, ce genre de compliment est sublime à recevoir pour un gars comme Lu Dort.

Véritable feel good story de l’école de développement du Thunder, le Haïtien a été prolongé cet été et précisément pour ce genre de mission. Il faut savoir que si Doncic sort ce type de phrase en public, ce n’est pas après une seule démonstration défensive de Dort. En effet, le 17 janvier dernier Luka avait déjà vécu un autre calvaire (4/17 au tir, 0/6 à trois-points), et deux semaines plus tard il avait fallu pousser fort pour obtenir son scoring (16/33 au tir dont 5/13 à trois-points le 2 février 2022). Ajoutez à ça une première vraie opposition en janvier 2020 à OKC (10/24 au tir dont 5/12 à trois-points), et vous pouvez vite comprendre pourquoi Luka a une haute estime de la défense de Lu Dort.

Reste à voir qui sont les deux autres meilleurs défenseurs de la NBA selon la superstar des Mavs, pas sûr qu’on y retrouve Montrezl Harrell si je peux me permettre.

Luguentz Dort est déjà reconnu partout en NBA comme étant un des meilleurs défenseurs de la planète. Mais ce qu’on préfère ? C’est lorsque les stars, les grands de ce monde, envoient des fleurs à ceux qui font le travail. Respect de Luka Doncic à Lu Dort, les prochains adversaires du Thunder sont prévenus.

Source : Joe Mussatto