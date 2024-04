Le pari spécial NBA Sunday : 130€ à gagner en misant sur Luka Doncic et les Mavs

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 21 avril, deuxième jour des Playoffs, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 4 gros matchs au programme dont deux sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

19h : Celtics (1,09) – Heat (7,20)

21h30 : Clippers (2,10) – Mavericks (1,70)

1h : Bucks (1,91) – Pacers (1,79)

3h30 : Thunder (1,26) – Pelicans (3,50)

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu'à 100€ (bonus maximum, avec 5€, 10€ ou 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 230€ sur votre compte, soit un gain de 130€, si ça se passe bien évidemment.

Le pari qu’on sent bien

Luka Doncic marque minimum 30 points face aux Clippers et les Mavericks gagnent (2,30) : sur une énorme dynamique en fin de saison régulière (12 victoires en 15 matchs), les Mavericks arrivent à Los Angeles en pleine confiance pour le Game 1. Confiance accentuée par l’absence probable de Kawhi Leonard côté Clippers, et évidemment la présence de Luka Doncic côté Dallas. Luka est un monstre en Playoffs et a pris l’habitude de torturer les Clips à chaque fois qu’il les rencontre. Meilleur marqueur NBA cette saison (34 points de moyenne), le phénomène slovène devrait sortir une masterclass ce soir.

Le combiné à tenter

Les Pacers gagnent contre les Bucks & le Thunder bat les Pelicans (2,26) : sans Giannis Antetokounmpo côté Bucks, les Pacers ont un très gros coup à jouer dans le Game 1 à Milwaukee. On rappelle aussi qu’Indiana a battu les Bucks à quatre reprises en cinq matchs de saison régulière, et que Milwaukee a mal terminé sa campagne 2023-24. Si les Playoffs sont un autre monde, on voit bien une victoire d’Indiana. Autre équipe sur laquelle on mise : le Thunder. Favori de sa série contre les Pelicans, Oklahoma City évoluera à domicile et a montré une grosse solidité tout au long de la régulière (1er de l’Ouest). Les Pels, eux, ont dû se battre jusqu’au bout pour décrocher leur place en Playoffs, et seront privés de la star Zion Williamson.

Une petite folie pour finir ?

Paul George marque minimum 32 points contre les Mavs (3,20) : avec un Kawhi Leonard probablement out, Paul George devra sortir le grand jeu en attaque pour porter ses Clippers. 32 points, c’est dans ses cordes, et en plus c’est une belle cote.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

