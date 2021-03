Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Luka Doncic XXL face aux Blazers de Damian Lillard

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 19 mars, c’est un programme sympathique que nous offre la NBA avec pas moins de dix matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

00h30 : Celtics (1,37) – Kings (3,40)

00h30 : Cavaliers (2,70) – Spurs (1,53)

01h00 : Rockets (1,88) – Pistons (2,05)

01h00 : Raptors (2,55) – Jazz (1,62)

01h00 : Heat (1,57) – Pacers (2,60)

01h00 : Grizzlies (1,29) – Warriors (4,00)

01h00 : Magic (5,80) – Nets (1,16)

02h00 : Nuggets (1,35) – Bulls (3,60)

03h00 : Blazers (2,45) – Mavericks (1,65)

03h00 : Suns (1,14) – Wolves (6,25)

Le pari qu’on sent bien

Luka Doncic réalise une performance d’au moins 47 (points – rebonds – passes décisives) contre les Blazers (1,80) : si vous voulez miser sur un joueur qui affole les compteurs, Luka Doncic est votre homme. Habitué des triple-doubles et des cartons offensifs, le génie slovène devrait une nouvelle fois noircir la feuille de stats cette nuit face à une équipe de Portland en back-to-back et pas vraiment réputée pour sa défense. Cette saison, Doncic propose des moyennes de 28,5 points, 8,4 rebonds et 9,3 passes décisives. On le voit atteindre ces totaux sans problème et même les dépasser. Logiquement, il devrait pouvoir atteindre les 47.

Le combiné à tenter

Les Grizzlies battent les Warriors et le Heat gagne contre les Pacers (2,03) : opposés aux Warriors, les Grizzlies rencontrent Golden State au bon moment. En effet, Stephen Curry ne devrait pas jouer, Kelly Oubre Jr. non plus, tandis que James Wiseman et Eric Paschall sont dans le protocole sanitaire. Donc logiquement, Memphis devrait pouvoir l’emporter. Dans l’autre match, on compte sur le Heat pour reprendre sa grosse dynamique. Avant sa défaite contre les Grizzlies justement il y a deux jours, Miami restait sur onze victoires en douze matchs sous l’impulsion d’un énorme Jimmy Butler. Clairement, les Floridiens ont retrouvé leur jeu et sont désormais en bonne santé. En face, les Pacers restent une équipe difficile à jouer mais ils continuent de galérer en ce moment (huit défaites en dix matchs). Disons que Miami n’est pas vraiment l’endroit idéal pour se relancer.

Une petite folie pour finir ?

Les Raptors battent le Jazz (2,55) : leader de l’Ouest, le Jazz est dans le dur actuellement et va jouer en back-to-back contre une équipe de Toronto à nouveau au complet, tout ça possiblement sans Rudy Gobert. Les Raptors peuvent-ils mettre un terme à leur vilaine série (six défaites) et faire douter Utah un peu plus ? Pourquoi pas.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

