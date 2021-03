Preview de la soirée NBA : les Suns veulent prendre leur revanche face aux Wolves, oui la phrase est bien dans le bon sens

Après le « maigre » programme proposé hier, nous aurons ce soir une bonne dizaine de rencontres à nous mettre sous la dent, avec en prime un duel entre Damian Lillard et Luka Doncic, ainsi qu’un duel Suns – Wolves qui aura des odeurs de revanche.

0h30 : Celtics – Kings : des performances très inégales de la part des C’s ont fait tomber l’équipe de Brad Stevens à la huitième place de l’Est. Attention à Sacramento, qui est capable de créer la surprise dans un bon soir malgré sa treizième place à l’Ouest, d’autant plus que l’équipe qui a gagné contre Washington avant-hier sera présente quasiment en intégralité ce soir, Marvin Bagley III étant le seul absent. Du côté des Verts, Tristan Thompson ne sera pas de la partie.

0h30 : Cavaliers – Spurs : petit à petit, San Antonio parvient à récupérer l’ensemble de son effectif. Une bonne nouvelle en vue de cette confrontation contre les Cavs alors que Gregg Popovich et ses hommes ont seulement un match d’avance sur les Mavs, actuellement huitièmes. Une victoire serait donc la bienvenue. Cleveland a aussi une carte à jouer dans sa conférence, car un succès permettrait à Darius Garland et ses potes de continuer à croire au play-in tournament. Taurean Prince et Kevin Love seront absents côté Cavs et chez les Spurs, DeMar DeRozan va faire son retour après une absence pour raisons personnelles.

1h00 : Magic – Nets : en back-to-back, Orlando va donc affronter les deux équipes de New York. Après la déconvenue contre les Knicks, la tâche sera rude contre les patrons de la ville en ce moment, les Nets. Même sans Kyrie Irving et Kevin Durant, Brooklyn reste très sérieux avec un James Harden en mode MVP et d’autres tauliers qui assurent. Le Magic peut avoir un sérieux argument en la personne d’Evan Fournier. L’arrière français a fini meilleur marqueur de la rencontre d’hier avec 23 points. Néanmoins, l’équipe floridienne n’a pas la puissance offensive pour rivaliser avec les Nets (Terrence Ross et Michael Carter-Williams sont en plus incertains côté Orlando), qui devraient enregistrer le retour d’Uncle Drew.

1h00 : Raptors – Jazz : deux équipes qui ne jouent pas dans la même catégorie, mais deux équipes qui ont beaucoup de mal en ce moment. En particulier les Raptors qui, privés de joueurs majeurs tels que Fred VanVleet, OG Anunoby et Pascal Siakam, ont enchaîné six défaites d’affilée pour se retrouver tout juste à la onzième place de l’Est. Attention, la chute peut être sévère. Pour le Jazz, les dernières performances ne sont pas à la hauteur des semaines précédentes. Sur ses onze défaites actuelles, cinq ont été subies sur les huit derniers matchs. La marge d’avance sur le second, les Lakers, s’est considérablement réduite. Le meneur Mike Conley devrait faire son retour après s’être reposé hier lors du premier match du back-to-back à Washington, tandis que Rudy Gobert est incertain. Les Dinos seront normalement au complet, avec pour seule petite incertitude OG Anunoby, marqué probable.

1h00 : Heat – Pacers : beau duel 100% Eastern Conference. Maintenant bien installé dans le Top 4, le Heat peut enchaîner face à des Pacers toujours un peu fragiles. L’équipe de l’Indiana occupe actuellement une décevante dixième place et doit faire une série pour espérer remonter. Avec le retour de Caris LeVert à un bon niveau aux côtés de Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon, on peut espérer. Si l’on excepte Avery Bradley (forfait) et Andre Iguodala (incertain), Miami devrait être au grand complet et Trevor Ariza pourrait même faire ses débuts, lui qui est sorti du protocole sanitaire. Idem pour les Pacers dont la seule incertitude plane sur Jeremy Lamb, touché au genou.

1h00 : Rockets – Pistons : les Rockets vont-ils enfin gagner un match de basketball ? Voici la grande question du reste de la saison. Malgré le retour de Christian Wood, les Fusées ont encore perdu lors de leur dernier match contre les Warriors, l’ancien grand rival, battant ainsi un record de franchise. De leur côté, les Pistons ont beau être à la dernière place de leur conférence, ils peuvent être chiants à jouer. Au niveau des absents, on sait que la liste est longue côté Houston et Ben McLemore, noté questionable, pourrait s’y ajouter. John Wall, qui n’a pas joué le moindre match depuis le All-Star Break, pourrait lui aussi rester sur la touche. Côté Motor City, Wayne Ellington, Hamidou Diallo et Rodney McGruder seront out.

1h00 : Grizzlies – Warriors : bataille très coriace entre deux concurrents directs pour le play-in tournament. Golden State a un petit match d’avance sur Memphis et une victoire des Grizzlies pourrait ainsi remettre les deux équipes à égalité. Gros point noir pour l’équipe de la Baie, Kelly Oubre Jr. et surtout Stephen Curry seront très probablement out pour ce soir, tandis que James Wiseman et Eric Paschall sont actuellement dans le protocole sanitaire. Ce sera donc à Draymond Green d’emmener ses coéquipiers vers la victoire. À l’inverse, rien ne bouge du côté du Tennessee, on prend les mêmes et on recommence avec notamment un Ja Morant qui voudra une nouvelle fois sortir le grand jeu.

2h00 : Nuggets – Bulls : connaissant des hauts et des bas cette saison, Denver est actuellement dans une bonne dynamique et elle devrait se poursuivre contre un adversaire prenable comme les Bulls. Une victoire mettrait Nikola Jokic et ses coéquipiers dans de bonnes dispositions pour grimper plus haut, puisque Denver se retrouverait à seulement une victoire des Clippers, actuellement quatrièmes. Les Nuggets seront tout de même privés de Monte Morris et Gary Harris. Dans la Conférence Est, la lutte pour les Playoffs est très serrée et en cas de défaite, les Bulls auront les yeux rivés sur leur rétroviseur, voyant les Pacers et les Raptors potentiellement se rapprocher d’eux, pendant que les Celtics pourraient gagner de la marge.

3h00 : Suns – Wolves : hier soir, Minnesota a fait déjouer tous les pronostics en venant à bout des Suns grâce à leur duo Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns, auteur de… 83 points. Même si un miracle ne se produit jamais deux fois, il sera intéressant d’observer comment l’équipe de Chris Finch va gérer après cet exploit. Sachant que les Suns ont chuté de leur seconde place, ces derniers vont automatiquement réagir après cette déconvenue. Les Wolves n’auront donc pas nécessairement le même adversaire qu’hier soir en face. Peuvent-ils enchaîner ?

3h00 : Blazers – Mavericks : le duel tant attendu entre deux prétendants au titre de MVP. Hier soir, Damian Lillard a encore été monstrueux en enregistrant un énième match à 30+ points. Mercredi, les Mavericks ont eux remporté la belle contre les Clippers de manière convaincante avec un Luka Doncic à 42 points. La rencontre s’annonce donc très disputée entre ces deux équipes solides de l’Ouest, respectivement sixième (bilan de 24-16 pour Portland) et huitième (21-18 pour Dallas). Au niveau des absences, toujours pas de Zach Collins et Jusuf Nurkic pour l’équipe de l’Oregon, tandis que Dallas devra faire sans Dorian Finney-Smith, Willie Cauley-Stein, James Johnson Tyrell Terry.

On vous attend donc dès minuit ce soir. Préparez vos picks TTFL et vos thermos, ça va être encore une grande soirée NBA !

