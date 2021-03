Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur une grosse perf du duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis contre Boston

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 31 mars, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de dix matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Pacers (2,15) – Heat (1,85)

01h00 : Pistons (3,90) – Blazers (1,32)

01h30 : Nets (1,10) – Rockets (7,10)

01h30 : Celtics (1,95) – Mavericks (2,05)

02h00 : Grizzlies (3,00) – Jazz (1,49)

02h00 : Timberwolves (2,50) – Knicks (1,63)

02h00 : Thunder (3,35) – Raptors (1,38)

02h30 : Spurs (1,75) – Kings (2,25)

04h00 : Suns (1,35) – Bulls (3,70)

04h00 : Lakers (4,20) – Bucks (1,28)

Le pari qu’on sent bien

Luka Doncic et Kristaps Porzingis combinent un total de minimum 77 PRP (points – rebonds – passes) (1,80) : en déplacement à Boston cette nuit, les Mavericks compteront sur leur duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis pour aller chercher la victoire. Le premier a l’habitude de bien noircir les feuilles de statistiques (28 points, 8 rebonds, 9 passes de moyenne) tandis que le second est pas mal non plus dans son domaine (20,4 points, 8,9 rebonds, 1,6 passe). Ensemble, ils peuvent faire de gros dégâts et on les voit bien cartonner aujourd’hui contre les décevants Celtics. 77 PRP au minimum à réaliser pour le duo, on y va les gars.

Le combiné à tenter

Les Bucks s’imposent face aux Lakers et Jordan Clarkson marque au moins 20 points contre les Grizzlies (1,92) : petit combiné pas bien compliqué mais intéressant. D’un côté, on voit une victoire des Bucks face aux Lakers, privés évidemment de LeBron James et Anthony Davis. Giannis Antetokounmpo et ses copains, sur trois défaites de suite, voudront repartir sur le droit chemin et vite. De l’autre, on mise sur Jordan Clarkson, le favori pour devenir Sixième Homme de l’Année. Cette nuit, Donovan Mitchell ne jouera pas côté Utah et Clarkson devrait donc avoir encore plus d’opportunités pour s’exprimer, lui qui tourne déjà en temps normal à plus de 17 points de moyenne. La vingtaine ? Logiquement ça devrait le faire.

Une petite folie pour finir ?

Les Kings gagnent chez les Spurs (2,25) : les Kings vont-ils continuer leur très belle série ? Sur cinq victoires de suite, Sacramento se déplace à San Antonio, actuellement dans le dur avec cinq défaites en six matchs. Peut-être l’occasion de profiter d’une belle cote…

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

