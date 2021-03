Preview de la soirée NBA : Brooklyn peut prendre la tête de la Conférence Est, bonne chance pour les arrêter

Après une nuit tranquille avec seulement 4 matchs NBA, on attaque un gros morceau cette nuit avec pas moins de 10 rencontres au compteur. Allez, on fait le point sur tout ça, avec de la fine analyse – comme toujours – dans cette preview.

1h : Pistons – Blazers : la bande à Fifi à Lillard, bien accompagné par C.J. McCollum et un Jusuf Nurkic sur le retour vont se faire plaisir face à cette frêle équipe des Pistons. Derniers de la Conférence Est pour un bilan de 13 victoires et 33 défaites, il va falloir se battre pour aller chercher cette équipe de Portland qui est sur 7 victoires sur ses 10 derniers matchs. On ne donne pas cher de Detroit qui risque de se voir distancer dès l’entame de match. Attention au blowout !

1h : Pacers – Heat : match ô combien important pour ces deux équipes. Miami, 8è, affronte les Pacers, 9è. Les fermiers sont juste dans le rétro et souhaitent doubler pour passer en Playoffs. Le Heat pourra compter sur son duo Jimmy Butler et Bam Adebayo pour maintenir le Heat dans le Top 8 et accentuer l’écart entre eux et la 9è place. Les Pacers, eux, vont devoir compter sur Domontas Sabonis et Caris LeVert pour tenter d’aller dénicher Miami et reprendre l’avantage du terrain aux Floridiens en cas d’affrontement au play-in tournament. Il y en a bien un qu’on aurait aimé voir jouer, c’est Victoto Oladipo. L’ancien Pacers, passé par Houston et fraîchement tradé à Miami, ne sera pas encore de la partie et c’est bien regrettable.

1h30 : Nets – Rockets : grosse soirée en perspective pour les Nets. Non pas parce que Houston représente une menace. Bien entendu que non, c’est comme si les CM2 affrontaient la classe de CP à la récré – il n’y a normalement pas de surprise. Mais une soirée bien plus importante autrement. D’abord parce que James Harden va pouvoir montrer ses nouvelles installations à ses anciens copains – s’ils le sont toujours. Surtout qu’en cas de victoire des Nets, ils prendraient la tête de la Conférence Est, passant devant Philadelphie. De quoi mettre tout le beau monde étoilé de Brooklyn en forme avant le retour de certains – LaMarcus Aldridge et Kevin Durant.

1h30 : Celtics – Mavs : match à haute intensité en vue. Le dernier match s’était joué sur un shoot de Luka « Step-back » Doncic à 3 points après un match de folie, conclu par une victoire des Mavs 110 à 107. De plus, les Mavs pourront compter sur le duo Kristaps Porzingis – Luka Doncic alors que du côté de Boston, c’est moins sûr. Jaylen Brown étant questionnable, il se pourrait bien que les Celtics aient besoin d’un scoreur. Et ça tombe parfaitement bien, parce qu’on connaît un garçon qui vient de débarquer chez eux, qui peut remplir ce rôle. On pourrait donc voir Evan, avec plus de ballons, accompagner Jayson Tatum pour mener l’offensive pour Boston. On a hâte de voir des duels numéro 94 – Val-de-Marne face au numéro 77 – la Seine-et-Marne. Parce que Doncic est originaire de la Seine-et-Marne, c’est bien connu.

2h : Grizzlies – Jazz : match important pour Memphis, qui après avoir subi deux défaites consécutives face à Utah, doit se rattraper. Actuellement 9è à l’Ouest pour un bilan de 22 victoires pour 22 défaites, ils auront l’occasion de profiter de l’absence de Donovan Mitchell pour gratter la 8è place de la Conf’. Utah, qui est passé par toutes les émotions lors de ce voyage, devra en effet assurer en l’absence de Spida, lui qui avait mis 35 points dans la truffe des Ours au premier et deuxième match. Il ne faudrait pas gâcher cette dynamique – tant recherchée par les cadres – et rompre cette série de 6 victoires de rang.

2h : Thunder – Raptors : OKC devra encore compter sans Shai Gilgeous-Alexander, Al Horford et Luguentz Dort face à une équipe des Raptors, qui galère et n’arrive pas à enchaîner – à part les défaites. Trois L de suite face à Phoenix, Portland et Detroit, et des injures lâchées par Siakam envers son coach, mais le groupe vit bieng. Enfin, bien c’est un grand mot. 14 défaites sur leurs 16 derniers matchs et des Raptors qui se cherchent. Le Thunder pourra encore compter sur ses jeunes pour aller prendre la victoire face à des Dinos plus que fragiles.

2h : Wolves – Knicks : match pas folichon sur le papier, malgré un jeu des Knicks, de retour dans le Top 8, plutôt alléchant. Mais en face, les Wolves, c’est pas Byzance. Karl-Anthony Towns beaucoup trop seul, Anthony Edwards qui apporte son grain de folie et D’Angelo Russell qui apporte… et D’Angelo Russell dans la liste des DNP. Bon courage à tous ceux qui vont regarder ce match, en espérant que ce soit de leur plein gré.

2h30 : Spurs – Kings : après une victoire des Kings de 17 points ce lundi face à ces mêmes Éperons, Sacramento va avoir à coeur de remettre ça pour continuer sur sa série de 5 victoires. Les Kings peuvent se reposer sur un groupe homogène avec 7 joueurs à 13 points ou plus il y a deux jours. Et autant dire qu’entre les Spurs, 8è, et les Kings, 11è, il n’y a qu’une victoire de différence. Vous comprendrez donc aisément l’importance de ce match pour les deux équipes.

4h : Lakers – Bucks : ce match aurait pu être un main-event de la nuit. Mais bon, quand LeBron James et Anthony Davis sont absents côté Lakers, l’affiche vend tout de suite moins de rêve. Et puis Milwaukee aura bien envie de relancer la machine parce qu’après 3 défaites de suite, il est temps de se remettre au travail pour les Daims. Ils devront faire sans P.J. Tucker, mais disons que l’effectif des Bucks étant profond, on va partir sur un +20 à la mi-temps. A moins que pour son premier match avec les Purple and Gold en tant que titulaire Andre Drummond ne renverse la vapeur.

4h : Suns – Bulls : rencontre de base déséquilibrée mais alors d’autant plus quand l’on connaît les bobos à la cheville de Zach LaVine questionnable pour le match de cette nuit. Du côté des Cactus, pas de soucis, tout le monde sera au rapport. Phoenix qui enchaîne, est à 7 victoires pour 3 défaites sur ses 10 derniers match, et affiche une belle deuxième place de la Conférence Ouest. On risque donc bien d’assister à une victoire nette et sans bavure des Suns, qui devront tout de même surveiller le père Vucevic, par qui tous les ballons des Bulls passeront.

Une très belle nuit de NBA nous attend avec tous ses matchs, et la possible prise de première place pour nos amis les Nets. Alors on s’installe, on fait une petite sieste et on se retrouve tous dès 1h sur l’oiseau bleu pour parler de tout cela.

