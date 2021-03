DeMarcus Cousins en route vers les Clippers : tiens, au moins un qui n’ira pas à Brooklyn

Alors que la NBA trade deadline est passée et que les plus grands noms présents sur le marché du buyout ont trouvé preneur, on assiste encore à quelques signatures par-ci par-là. Et aujourd’hui, c’est encore une ancienne star qui débarque dans nos notifications en la personne de DeMarcus Cousins, qui devrait rejoindre les Clippers.

Enfin un qui ne signe pas à Brooklyn ! Sans équipe fixe depuis la fin de son aventure avec les Houston Rockets fin février, DeMarcus Cousins devrait donc rebondir à Los Angeles. Mais pas chez les Lakers cette fois-ci, où il avait simplement visité l’infirmerie lors de la saison 2019-20, mais chez leurs voisins les Clippers, à la recherche d’un pivot supplémentaire derrière Ivica Zubac et Serge Ibaka. Alors concernant les modalités de la signature, on a deux versions qui proviennent des deux insiders dominants de la planète NBA, Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (The Athletic). D’après Woj, DMC et les Clippers sont actuellement en train de discuter d’un contrat de dix jours, mais aucune signature ne devrait avoir lieu avant la semaine prochaine. Shams est lui plus direct puisqu’il indique que les Clippers ont déjà pris leur décision concernant le recrutement de Boogie. Cousins serait d’ailleurs à Los Angeles pour commencer les tests du protocole COVID et si tout est OK, il portera le maillot des Clippers. Alors, qui croire ? Mystère mystère mais on a bien l’impression que l’arrivée de DeMarcus aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George n’est plus qu’une question de temps. Comme l’indique Charania, Cousins va retrouver quelques mecs qu’il connaît bien aux Clippers, comme Rajon Rondo et Patrick Patterson.

Clippers want a third center behind Ivica Zubac and Serge Ibaka and have been talking with Cousins on fulfilling that role on a 10-day. https://t.co/VcGEMnprLw — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 31, 2021

Sources: Cousins is in LA and is starting testing protocols to join the Clippers. He is former teammates of Rajon Rondo (New Orleans, Sacramento)/Patrick Patterson (Kentucky, Sacramento), played with Kawhi Leonard in past All-Star games, and adds depth to Clippers’ frontcourt. https://t.co/8GVp2HAS8E — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2021

Si la venue de DeMarcus aux Clippers se confirme, ce sera là la sixième franchise de la carrière de DMC, et la cinquième depuis… 2017. Avec ses gros bobos, Cousins a pas mal voyagé ces dernières années, de la Nouvelle-Orléans à Los Angeles en passant par Houston et Golden State. Chez les Rockets, l’ancien franchise player de Sacramento a montré qu’il pouvait encore apporter une production respectable avec 9,6 points et 7,6 rebonds (mais seulement 37,6% au tir, tout ça en 20,2 minutes, avec 11 titularisations en 25 matchs) après une saison blanche en 2019-20, on attend de voir désormais s’il peut contribuer au sein d’un candidat au titre comme les Clippers, tout ça bien évidemment dans un rôle très limité. Petit élément de contexte, Serge Ibaka est toujours à l’infirmerie après déjà deux semaines d’absence à cause d’un dos douloureux, et on ne sait pas encore à quel moment il pourra revenir. Sans lui, les Clips ont plutôt assuré, eux qui sont actuellement sur une bonne dynamique malgré leur défaite bien crade contre Orlando à la maison la nuit dernière. Avant cet accident de parcours, Kawhi Leonard et ses potes restaient sur six victoires consécutives et sept en huit matchs. DeMarcus Cousins va donc débarquer dans une franchise très compétitive mais parfois bien irrégulière, à lui de faire ce qu’il faut pour obtenir une petite place au soleil.

On va surveiller les détails du dossier mais ça semble pratiquement acté, DeMarcus Cousins va évoluer aux Clippers pour leurs prochaines échéances. Reste à voir jusqu’à quand il va y rester et ce qu’il va pouvoir apporter aux Californiens, mais c’est une opportunité à saisir pour DMC.

Source texte : ESPN / The Athletic