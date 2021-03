Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et le Magic qui s’offre la belle histoire de la nuit face à des Clippers tête en l’air

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Hornets toujours plus vite, les Sixers qui voient leur première place à l’Est plus que jamais menacée, pas par le Magic d’ailleurs, même si la victoire de la nuit fait du bien, et enfin les Suns qui s’en sortent face à des Hawks menaçants.

Wizards-Hornets : 104-114

Nuggets-Sixers : 104-95

Clippers-Magic : 96-103

Suns-Hawks : 117-110

– Ce qu’il fallait retenir

Russell Westbrook a encore été statistiquement énorme mais en face il y avait une vraie équipe de basket, et ce matin les Hornets sont solidement installés à la quatrième place de l’Est.

Jamal Murray et Michael Porter Jr. ont joué les incendiaires dans la défense des Sixers, des Sixers qui perdront ce soir, en cas de victoire des Nets face aux Rockets (lol), la première place de la Conférence Est pour la première fois de la saison.

Les Clippers ont mené tout le match face au Magic mais un 11-0 de tueur et une ultime interception de Michael Waxx Carter-Williams a permis à Orlando de briser la série de six victoires de suite de leur adversaire. Faut en profiter les gars, il n’y en aura plus beaucoup à prendre.

Les Suns ont bien failli voir Atlanta les braquer en toute fin de match mais un gros match de Dario Saric notamment a permis à Phoenix de faire respecter la hiérarchie de ce TrashTaltico entre la Team Alex et la Team Bastien.

– Quelques souvenirs de la nuit :

Cody Martin with the look away dime to Cody Zeller!@hornets 89@WashWizards 81 4th quarter next on League Pass pic.twitter.com/b8Ujg2g1rC — NBA (@NBA) March 31, 2021

Russ with 22 PTS, 15 REB, 15 AST and THIS JAM! 💥😤 pic.twitter.com/auMZmLnYgg — NBA (@NBA) March 31, 2021

Murray & MPJ combine for 30… @nuggets go for 44 PTS on 66.7% shooting in the 1st Q on NBA TV! 🔥 pic.twitter.com/gIMhW2wACl — NBA (@NBA) March 31, 2021

ANOTHER one for Russ 👀@russwest44 follows up the first 35+ point, 20+ assist triple-double in NBA history last night with 22 PTS, 15 REB, 14 AST for the @WashWizards tonight. pic.twitter.com/CHrBkDcsB5 — NBA (@NBA) March 31, 2021

Mo Bamba swat 🚫

Mo Bamba triple 👌@OrlandoMagic on NBA LP pic.twitter.com/gfJJMAkyJw — NBA (@NBA) March 31, 2021

Only one hand needed to gather it for Kawhi! 😱 pic.twitter.com/jAIR6IUNRM — NBA (@NBA) March 31, 2021

The @OrlandoMagic come back from 16 down and close the game on a 21-5 run to top LAC! Chuma Okeke: 18 PTS

Terrence Ross: 15 PTS

Otto Porter Jr.: 13 PTS, 7 REB

Mo Bamba: 12 PTS, 8 REB

Wendell Carter Jr.: 11 PTS, 3 BLK pic.twitter.com/oTmiBzccAK — NBA (@NBA) March 31, 2021

✨ 16-point comeback

✨ 21-5 run to close the game The @OrlandoMagic prevail in LA! pic.twitter.com/zR5zuCgz15 — NBA (@NBA) March 31, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Michael Porter Jr.

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Pistons-Blazers

1h : Pacers-Heat

1h30 : Celtics-Mavs

1h30 : Nets-Rockets

2h : Grizzlies-Jazz

2h : Wolves-Knicks

2h : Thunder-Raptors

2h30 : Spurs-Kings

4h : Lakers-Bucks

4h : Suns-Bulls

Voilà pour votre récap de cette petite nuit, six heures de NBA et quatre matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !