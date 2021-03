Andre Drummond starter pour ses débuts avec les Lakers : en attendant le retour des superstars, Dédé sera là pour sauver la baraque

Ce soir, les Lakers reviennent sur les parquets pour accueillir les Bucks en la présence du petit nouveau, Andre Drummond. L’ancien pivot des Pistons et des Cavaliers devrait d’ailleurs directement débuter dans le cinq majeur à la place de Marc Gasol.

La nouvelle est tombée dimanche, quelques jours après la trade deadline. Mis au placard par Cleveland depuis plusieurs semaines, Andre Drummond rejoint les Lakers jusqu’à la fin de la saison. Maintenant que son contrat est signé, Frank Vogel ne veut plus attendre davantage et devrait le lancer tout de suite dans le grand bain en tant que titulaire. Pour rappel, Dédé n’a plus joué une seule minute en NBA depuis le 12 février dernier. Il n’a cependant pas dû chômer à l’entraînement et ne semblait pas très inquiet à l’idée d’être très sollicité par son nouvel entraîneur au micro d’ESPN.

« Je pense que je n’ai jamais été aussi excité de toute ma vie. »

Au niveau physique, ne vous en faites pas pour Dédé. Le All-Star n’a pas pris de poids durant sa mise à l’écart et ses premiers entraînements avec sa nouvelle équipe se sont plutôt bien passés. Il aurait même perdu entre 4 et 6 kilos comme il l’a précisé à Dave McMenamin d’ESPN, ajoutant qu’il était probablement dans sa meilleure forme depuis longtemps. S’il lui faudra sûrement un temps d’adaptation au niveau tactique avec sa nouvelle équipe, on devrait déjà profiter d’un AD (il va falloir s’habituer à en voir deux chez les Lakers) à 100% de ses moyens physiques ce soir contre Milwaukee. C’est la raison pour laquelle il sera bien starter dans ce que l’on aurait pu appeler un choc ultime en NBA dans d’autres circonstances. En l’absence d’Anthony Davis, il vient combler un secteur intérieur déjà bien garni, avec notamment Marc Gasol et Montrezl Harrell. Autant dire que malgré ces nombreux DNP, les Lakers auront de sacrés points forts à l’intérieur pour espérer tenir sans leurs deux superstars. A leur retour, il sera intéressant de voir comment le poilu des épaules peut compléter le duo formé par LeBron James et le Unibrow sans marcher sur leurs plates-bandes. Si la mayonnaise prend, on pourrait d’ailleurs voir ce trio se prolonger au-delà de l’été. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Andre Drummond sera agent-libre en juillet. Toujours selon ESPN, Frank Vogel espère que son nouveau pivot choisira de revenir dans son équipe dès cet été.

New story: Andre Drummond will take over Marc Gasol’s starting center spot in his Lakers debut Wednesday vs. MIL. Frank Vogel says he’s « hopeful » Drummond is a part of the Lakers’ future beyond this season, while maintaining that Gasol still has a role https://t.co/b2EqOBPyFM — Dave McMenamin (@mcten) March 30, 2021

Mais ce n’est pas tout. Les Lakers n’ont certainement pas fini leur recrutement pour cette saison, eux qui espèrent encore recruter un dernier joueur au profil de 3&D qui viendrait parfaitement compléter ce roster. Pour le moment, aucun nom n’est ressorti dans les rumeurs mais Rob Pelinka est à l’affût et se doit de riposter au recrutement agressif des Nets qui viennent de bétonner un peu plus leur effectif en vue des Playoffs.

Malgré un effectif décimé, le match de ce soir des Lakers sera un petit événement grâce aux débuts en jaune et mauve d’Andre Drummond. Ses performances seront suivies à la loupe, car l’équipe comptera beaucoup sur lui, surtout en attendant le retour de Bron et AD.

Sources texte : ESPN / The Athletic