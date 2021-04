Anthony Davis tout proche d’un retour : grande nouvelle, et c’est toute la commu des Lakers qui retrouve le sourire

C’est la bonne nouvelle annoncée par Frank Vogel en conférence d’après-match hier après la défaite contre Boston : Anthony Davis va revenir très bientôt. L’intérieur des Lakers a repris les entraînements avec l’équipe, synonyme d’un retour sur les parquets très prochainement.

On commence à voir le bout du tunnel. Le nombre de matchs restants sans Anthony Davis sur un parquet de basketball se compte désormais sur les doigts d’une main. Vogel a levé le voile sur la « good news » de la soirée, comme il l’a dit lui-même, en annonçant qu’AD sera de retour très bientôt. Plus précisément, il devrait manquer encore les deux prochaines rencontres des Lakers, à savoir une double confrontation contre le Jazz, qui aura lieu samedi puis lundi, pour retrouver les parquets courant semaine prochaine. Coach Vogel a toutefois précisé que ce sera un retour progressif, avec un temps de jeu dans un premier temps réduit.

« Peu importe quand il reviendra, il ne jouera pas 30 minutes dès son retour. Surtout vu la nature des entraînements et notre effectif réduit, il devra utiliser quelques matchs pour essayer de revenir en bonne forme. Donc les deux premiers matchs où il reviendra, il aura un temps de jeu réduit. »

New story: Anthony Davis' playing time will be restricted to the 15-minute range in his first two games back, Frank Vogel says https://t.co/WPxQeKqmv4 — Dave McMenamin (@mcten) April 16, 2021

Patience donc, avant de revoir Anthony Davis enchaîner les matchs à 20 points – 10 rebonds pour porter les Angelinos vers la victoire. En tout cas, toujours selon son coach, AD est déterminé à revenir au travail, pendant que lui se montre tout aussi impatient de pouvoir le réintégrer dans sa rotation, cette dernière étant devenue assez maigre ces derniers temps sur les différents postes.

« Il est désireux de revenir. C’est le plus important. Il en a assez d’être un patient et il veut redevenir un joueur. Donc il est désireux de revenir au travail et de reprendre l’entraînement complet dans les prochains jours, et surtout de revenir sur les parquets. Évidemment ça va donner un coup de boost au groupe. »

Il est vrai que le coach des Lakers ne sera pas mécontent de récupérer un joueur majeur à l’heure actuelle. Depuis la blessure de Davis le 14 février dernier, l’équipe compte un bilan de 13 victoires pour 16 défaites. Même s’il faut prendre en compte l’absence de LeBron James qui est survenue le mois d’après, AD avait un poids considérable dans les performances de l’équipe, avec ses 22,5 points et 8,4 rebonds (avec 3 passes, 1,8 contre et 1,3 interception) par match. Sans lui, les choses sont nettement plus compliquées. Encore hier, le match contre Boston a montré une équipe des Lakers globalement dépassée par les événements. Et comme si cela ne suffisait pas, ESPN a indiqué quelques minutes après ce match que Marc Gasol pourrait manquer la première rencontre face au Jazz en raison d’une fracture à l’auriculaire gauche. Un retour à point nommé pour Davis. Par contre, concernant LeBron James, ne comptez pas moins de trois semaines avant de le voir revenir.

The Lakers say Marc Gasol suffered a volar plate fracture to his left pinkie finger, X-rays revealed after the game. He is questionable Saturday vs. Utah. — Dave McMenamin (@mcten) April 16, 2021

Les fans des Lakers peuvent désormais relâcher la pression. Anthony Davis reviendra petit à petit dès la semaine prochaine, et pourrait être la clé du retour au beau fixe pour cette équipe qui se rapproche dangereusement de la sixième et septième place à l’Ouest. Heureusement que les Blazers et les Mavericks manquent de régularité ces derniers temps…

