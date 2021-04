DeMarcus Cousins devrait rempiler pour dix jours aux Clippers : mission intérim prolongée, en attendant un CDD ?

Admis chez les Clippers pour un petit contrat de dix jours début avril, DeMarcus Cousins devrait bénéficier de dix jours de rab dans l’autre franchise de Los Angeles. Une petite prolongation qui permet d’espérer une fin de saison de DMC en Californie. À lui de jouer.

Après la victoire arrachée à Detroit, bien portés par Reggie Jackson aka le meilleur joueur de la franchise (non), les Clippers viennent d’enchaîner avec une septième victoire consécutive. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Tyronn Lue, le coach, a annoncé que la période d’essai de DeMarcus Cousins allait être prolongée de dix jours supplémentaires. Une excellente nouvelle pour l’ancien joueur de Houston, qui retrouve là un semblant de stabilité. Il va enfin pouvoir retrouver sa place dans le collectif des Clippers, on parle bien évidemment du banc. Il n’a participé qu’à trois des six matchs joués par les Clippers depuis son arrivée, pour des minutes très limitées (9,7 minutes). Difficile de se montrer dans ces conditions mais d’après Ty Lue, sa présence compte et c’est pour cela qu’il va continuer l’aventure encore un peu. Sachant que Serge Ibaka n’a toujours pas quitté l’infirmerie, le natif de l’Alabama représente un bonhomme de plus à l’intérieur même s’il ne foule pas beaucoup le terrain. Pas une situation facile pour Boogie mais au moins, il fait partie d’une équipe, qui plus est compétitive.

Coach Ty Lue indicated strongly last night that DeMarcus Cousins will be extended another 10-day contract by Clippers. “We look forward for him to continue on, he was big for us,” Lue said after Wednesday’s win over Detroit and the expiration of Cousins’ first 10-day deal. — Marc Stein (@TheSteinLine) April 15, 2021

Si on attend l’officialisation, ce deuxième contrat de dix jours peut permettre à Cousins de se montrer un peu plus si Ty Lue le fait jouer, avant de peut-être décrocher un contrat jusqu’à la fin de la saison. D’ailleurs, regardons le calendrier qui attend Boogie et les Clippers. Sixers, Wolves, Blazers, Memphis et pour finir son ancien employeur Houston. Donc il se peut qu’il se frotte à Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Enes Kanter et Jusuf Nurkic, Jonas Valanciunas. De quoi montrer deux ou trois choses qui peuvent intéresser les Clippers. Enfin faudrait déjà partager le terrain en même temps avec eux. Sur ses trois petits matchs joués, Cousins a fourni 6 points et 3 rebonds de moyenne. Des bons chiffres pour quelqu’un qui sort du banc et qui possède peu de minutes. Concernant l’ambiance du vestiaire, on a eu quelques frayeurs en voyant tout ce beau monde du côté des Clippers entre Rajon Rondo, Patrick Beverley, Marcus Morris et en plus DeMarcus Cousins, mais tout semble aller pour le mieux. Kawhi rigole, chose presque inédite, donc on va espérer que c’est pareil dans les vestiaires.

Cousins devrait prolonger pour dix jours chez les Clippers, de quoi prouver qu’il est encore capable d’avoir de l’impact dans la raquette ? À lui de profiter de son temps, limité, en garbage time et de faire bonne figure aux entraînements, pour aller gratter le CDD tant convoité. S’il souhaite avoir un anneau à la fin de l’année, c’est sûrement sa dernière chance, à lui de la saisir.

Source texte : New York Times