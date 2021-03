Grosse frayeur pour le Utah Jazz : atterrissage d’urgence après avoir heurté des oiseaux, heureusement tout s’est bien terminé

C’est une aventure pour le moins effrayante que viennent de vivre les joueurs et le staff du Utah Jazz. En route pour Memphis, leur avion a dû atterrir en urgence, la faute à des oiseaux qui ont percuté l’appareil – ou inversement. Heureusement, plus de peur que de mal…

Les joueurs du Jazz se rendaient à Memphis en avion – moyen de transport évidemment le plus utilisé par les franchises NBA – quand ce dernier a eu un gros souci. L’avion a percuté un groupe d’oiseaux au décollage, ce qui a engendré des problèmes techniques sur l’appareil. Le pilote a dû procéder à un atterrissage en urgence sur l’aéroport d’où il venait de décoller seulement quelques minutes plus tôt. Le moteur gauche de l’appareil, en feu, a alors été coupé pour ne pas prendre plus de risques. Brian Schnee, journaliste chez Fox13, nous partage des photos de l’avion, et on peut vite comprendre pourquoi les joueurs ont eu quelques sueurs froides.

Fort heureusement, aucun blessé n’est à déclarer et les joueurs ainsi que le staff ont pu reprendre un autre appareil pour se rendre à Memphis histoire de jouer le match de ce soir, à l’heure initialement prévue. On a pu voir, sur les réseaux sociaux, les réactions des joueurs – de Utah ou même Ja Morant, futur adversaire – et leur soulagement quand ils ont pu atterrir en toute tranquillité. Donovan Mitchell, pas serein en avion, ne jouera pas le match de cette nuit. Il était à bord du premier avion mais n’a pas souhaité prendre la route avec le deuxième, le temps pour lui de se remettre de ses émotions.

🙏🏾 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 30, 2021

It’s a beautiful day! — Rudy Gobert (@rudygobert27) March 30, 2021

🙌🏾 — Mike Conley (@MCONLEY10) March 30, 2021

On souffle du côté du Utah Jazz, qui pourra jouer le match de cette nuit à Memphis. Nul doute que les quelques minutes ayant suivi l’impact furent stressantes mais le pilote a su garder son sang-froid pour la sécurité de tous. On compte sur le staff et les joueurs pour l’avoir applaudi à l’atterrissage. En tout cas, nous, on lui tire notre chapeau.

