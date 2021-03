Russell Westbrook a un message pour ses détracteurs : « Je n’ai pas besoin d’un titre NBA pour être un champion »

Après la défaite de son équipe contre les Hornets la nuit dernière, Russell Westbrook a répondu très franchement au journaliste Stephen A. Smith sur le fait qu’il ne gagnera peut-être jamais un titre NBA. Pour lui, le palmarès NBA n’est pas plus important que ses préoccupations et objectifs dépassant le cadre du basket.

Son tomar sur Bismack Biyombo n’aura pas été son seul gros coup de la soirée. Alors que le polémiste de la NBA Stephen A. Smith l’interroge (presque sous forme de reproche) sur le fait d’être un joueur vierge de tout titre NBA malgré les grands coéquipiers qu’il a pu avoir à ses côtés durant sa carrière, Russell Westbrook prend de la hauteur par rapport à cette rengaine qui est faite à son sujet depuis des années.

« Un titre de champion NBA ne changera pas ma vie. Je suis heureux. J’ai été un champion dès lors où j’ai intégré la NBA. J’ai grandi dans la rue. Je suis un champion. Je n’ai pas à être un champion NBA […]. Mon héritage n’est pas basé sur ce que je fais sur le terrain car je ne vais pas faire du basket toute ma vie. Mon héritage est en dehors du terrain, envers tous ces gens que j’ai pu impacter et pour qui je suis une source d’inspiration. »

Des mots forts, partagés par Fred Katz de The Athletic, au milieu d’une longue tirade permettant de clôturer le sujet. On comprend désormais mieux la façon de voir de Russell Westbrook pour qui – à l’instar d’autres basketteurs et d’autres sportifs professionnels – le sport n’est qu’une étape de la vie et non une fin en soi. Il est vrai que RW entreprend en parallèle de sa carrière NBA des projets visant au progrès social et à l’aide humanitaire. En 2012, il avait lancé sa fondation « Why Not? » qui a pour but d’aider les enfants défavorisés par le biais de l’éducation. Le lancement de cette opération lui avait valu un titre honorifique offert par le programme NBA Cares, le « Community Assist Award », récompensant les joueurs de la Grande Ligue qui entreprennent des projets de soutien envers les populations en difficulté. Récemment, lorsqu’il était encore aux Rockets, il avait offert avec un ami à lui des centaines de repas pour du personnel hospitalier de Los Angeles, sa ville natale. On ne va pas lister toutes ses actions caritatives, mais cela permet de mettre en exergue le fait que Russ West a parfois les idées ailleurs qu’au basket, et que les débats autour de son statut de no-ringer ne l’atteignent pas tant que ça. À l’instar de LeBron James et d’autres, il se sert de sa notoriété et de son salaire pour entreprendre des projets pouvant améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes se trouvant dans une situation difficile. Des actions qui sont à saluer, et qui n’empêchent en rien au joueur de performer sur les parquets. On a d’ailleurs pu voir ces deux derniers jours que bien jouer au ballon-panier reste quand même un objectif au quotidien pour Russ.

Être un grand professionnel mais voir les choses au-delà du cadre sportif, telle est la vision de Russell Westbrook. Actif sur et en dehors du terrain, difficile de lui donner tort dans ses propos après ce match contre les Hornets car en plus des mots, il répond aussi par des actes.

Source texte : The Athletic