LaMarcus Aldridge n’est pas à Brooklyn pour être un All-Star : ça tombe bien, il n’y a plus de place pour être All-Star chez les Nets

Dernière recrue de l’armada de Brooklyn, LaMarcus Aldridge est venu compléter l’effectif XXL de la franchise new-yorkaise, qu’on peut aisément considérer comme la nouvelle superteam de la NBA. Une superteam dans laquelle LMA aura forcément un rôle limité, mais ça lui va.

Arrivé chez les Nets le week-end dernier, LaMarcus Aldridge a un peu surpris tout le monde mais dans sa tête, les raisons de son choix sont très claires. S’il porte aujourd’hui les couleurs de Brooklyn, c’est parce qu’il pense qu’il peut apporter ses qualités et ainsi contribuer chez les Nets dans leur quête du titre, eux qui ont pris le statut de favoris derrière leur Big Three Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving. Clairement sur le déclin chez les Spurs, qui ont estimé que la meilleure chose à faire pour tout le monde était d’arrêter leur relation, LMA espère rebondir à New York dans le costume de role player. Il a aujourd’hui 35 balais et propose ses plus faibles stats depuis sa saison rookie (13,7 points, 4,5 rebonds), autant dire que ses meilleures années sont derrière lui et il n’est pas vraiment du genre à s’imaginer plus fort qu’il ne l’est vraiment à ce stade de sa carrière. Mardi, LaMarcus s’est exprimé pour la première fois depuis sa signature avec les Nets et son discours correspond à celui d’un joueur qui provient du marché du buyout.

« Je peux combler un vide. Mais je ne suis pas là pour être un All-Star. Ce n’est pas ce que j’essaye de faire. J’essaye juste d’apporter quelque chose, apporter ce que je sais faire et aider l’équipe à gagner. Je ne me soucie plus d’être All-Star désormais » a déclaré Aldridge via ESPN.

Cela ne veut pas dire qu’il n’a plus aucune ambition sur le plan individuel. S’il peut choper la place de pivot titulaire, il ne va pas cracher dessus, bien au contraire. Mais l’essentiel est ailleurs. Comme le mentionne le coach Steve Nash, le plus important, c’est de réussir à s’adapter à une nouvelle équipe tout en apportant ses propres qualités. LMA est le genre de joueur qui peut scorer à l’intérieur mais aussi écarter le terrain. D’un point de vue défensif, on verra ce qu’il lui reste mais c’était pas fameux à San Antonio cette saison. En tout cas, en plus de LaMarcus, Nash aura plusieurs possibilités au poste 5 selon les situations, de DeAndre Jordan au jeune Nic Claxton en passant par Blake Griffin, sans oublier les options Kevin Durant, Jeff Green voire même Bruce Brown. Par ailleurs, on note aussi la probable prolongation d’Alize Johnson pour un second contrat de dix jours et la présence du rookie Reggie Perry, deux autres gars pouvant apporter un peu de profondeur à l’intérieur au cas où. Pour en revenir à LaMarcus Aldridge, on ne devrait pas le voir sur les parquets tout de suite. Il vient à peine de démarrer l’entraînement avec les Nets et on vous rappelle qu’il n’a pas joué le moindre match depuis le 1er mars 2021. Oui, ça fait un bon mois et d’après Malika Andrews d’ESPN, LMA devra d’abord réaliser quelques séances avec Brooklyn avant de pouvoir revenir sur les parquets. Pour info, les Nets ont trois matchs au programme cette semaine : les Rockets ce soir, les Hornets demain et les Bulls dimanche.

LaMarcus Aldridge sait qu’il va évoluer dans l’ombre chez les Nets. Mais le plus important pour lui aujourd’hui, c’est de goûter au succès collectif. Les récompenses individuelles, il connaît déjà, par contre il lui manque toujours un titre NBA sur son CV.

Source texte : ESPN