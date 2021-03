Woj Bomb : LaMarcus Aldridge s’engage avec les… Nets, Brooklyn n’a donc aucune limite !

Alerte Woj Bomb ! Deux jours après la fin du marché des transferts, une très grosse news vient de tomber sur la planète basket. LaMarcus Aldridge, agent libre après son buyout avec les Spurs, a pris sa décision : direction les Brooklyn Nets !

On attendait Miami voire son ancienne équipe de Portland, mais c’est bien du côté de Brooklyn que LaMarcus Aldridge terminera la saison 2020-21. Ce samedi soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé la nouvelle : LMA a choisi de rejoindre les Nets. Shams Charania de The Athletic a lui ajouté que le deal correspond à un contrat d’un an au salaire minimum. Aldridge va donc venir renforcer une équipe composée d’un monstre à trois têtes avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, équipe qui vient d’ailleurs tout juste de recruter Blake Griffin également sur le marché du buyout. Sans aucun doute, Brooklyn est plus que jamais tendance et la franchise new-yorkaise fait tout pour maximiser ses chances de gagner le titre à la fin de la saison. Voir les Nets récupérer des vétérans tout juste devenus agents libres et à la recherche d’une bagouze n’est pas surprenant en soi, mais honnêtement on ne pensait pas que LMA allait lui aussi débarquer dans la Grosse Pomme. Les rumeurs parlaient plutôt d’Andre Drummond, alors qu’Aldridge était annoncé ailleurs comme dit plus haut. En tout cas, quand on jette un œil au roster des Nets aujourd’hui, on peut légitimement s’inquiéter pour leurs futurs adversaires en Playoffs, car il est véritablement blindé !

Aldridge is expected to see a significant amount of his minutes at center for the Nets. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021

LaMarcus Aldridge will sign a one-year, veteran’s minimum deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2021

Maintenant, si LaMarcus Aldridge est un grand nom et un ancien All-Star, faut quand même garder en tête le fait qu’il est désormais loin de son meilleur niveau et qu’il a 35 balais. Oui, sur le papier, ça impressionne, mais LMA réalise sa plus faible saison statistique depuis sa saison rookie (13,7 points, 4,5 rebonds) et son déclin des deux côtés du terrain est réel. Ce n’est pas lui qui va régler les problèmes défensifs des Nets en étant un pilier dans la raquette. On peut même se dire qu’Aldridge ne représente pas vraiment le profil de joueur capable de véritablement aider Brooklyn dans ses points faibles, mais il va quand même apporter de la taille à l’effectif ainsi que son expérience et ce qui reste de ses qualités offensives. Comme l’indique Woj, LMA devrait passer pas mal de temps sur le poste de pivot, un poste où Brooklyn cherchait à se renforcer. Dans un rôle limité, Aldridge tentera d’apporter sa contribution envers une équipe qui n’a évidemment qu’un seul objectif cette saison, le titre NBA et rien d’autre. Et c’est exactement ce qu’est venu chercher LaMarcus en signant chez les Nets.

Alors là, c’est la grosse surprise du week-end. LaMarcus Aldridge aux Brooklyn Nets, c’est bien une réalité. La franchise new-yorkaise n’est vraiment pas là pour blaguer, et on souhaite bonne chance à tous ceux qui vont s’y frotter.

Source texte : ESPN, The Athletic