Officiel : LaMarcus Aldridge et les Spurs trouvent un accord sur un buyout, ça sent bon la signature à Miami tout ça

Si LaMarcus Aldridge n’est clairement plus le LaMarcus Aldridge All-Star qu’on a connu, il faisait quand même partie des noms importants de cette NBA Trade Deadline 2021. Mais la tendance s’est confirmée, LMA n’a finalement pas été transféré, c’est plutôt un buyout qui met officiellement fin à son aventure chez les Spurs.

Cela fait depuis deux semaines qu’on sait que LaMarcus Aldridge ne portera plus le maillot des Spurs. Gregg Popovich l’avait dit, LMA et San Antonio, c’est terminé. Par contre, plutôt trade ou buyout pour Aldridge ? Voilà la question. Au début, les Spurs avaient montré leur confiance concernant la mise en place d’un potentiel échange leur permettant de récupérer une contrepartie pour l’intérieur de 35 ans. Mais au fur et à mesure qu’on s’est rapproché de la date fatidique du 25 mars 2021, le scénario du buyout a pris de plus en plus d’importance, les Spurs ne trouvant pas de partenaire pour le transfert d’Aldridge et son contrat expirant de 24 millions de dollars. Et c’est finalement ce qui s’est passé ce jeudi. Selon Shams Charania de The Athletic, LaMarcus et la franchise de San Antonio ont effectivement trouvé un accord concernant un buyout. Si l’on en croit l’insider, LMA fait une croix sur 7,25 millions et devient ainsi agent libre. Il possède donc désormais la possibilité de s’engager avec l’équipe de son choix parmi les franchises intéressées par ses services. Juste pour avoir les chiffres en tête, sachez que LaMarcus Aldridge tourne cette saison à 13,7 points (46,4%, 36% de loin, 83,8% aux lancers-francs) et 4,5 rebonds. On parle ici de ses plus faibles stats depuis sa saison rookie, et son impact des deux côtés du terrain a sensiblement baissé cette année.

The Spurs have bought out LaMarcus Aldridge, released him and he will now be a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/i6d5mundI2 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

LaMarcus Aldridge gave back $7.25 million in contract buyout with the Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium. Aldridge was due $24M this season. The Miami Heat are a strong candidate to sign the former All-Star as a free agent, per sources, with Portland among others in mix. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

Du coup, où va-t-il atterrir ? Même s’il est sur le déclin, LaMarcus Aldridge intéresse tout de même des contenders qui veulent renforcer leur rotation avec un joueur d’expérience et ancien All-Star. On pense forcément au Heat, considéré depuis plusieurs jours comme le favori pour signer LMA en cas de buyout. Shams nous confirme que Miami reste un candidat très sérieux pour l’accueillir, même si d’autres équipes sont sur le dossier dont l’ancienne franchise d’Aldridge, les Portland Trail Blazers. Un retour dans l’Oregon pour retrouver son ancien pote Damian Lillard, ça serait plutôt kiffant comme histoire non ? LMA va en tout cas analyser les différentes possibilités désormais, et on sait déjà que l’intérêt est réciproque envers Miami, qui vient de recruter Nemanja Bjelica et Victor Oladipo ce jeudi en lâchant des joueurs comme Kelly Olynyk, Avery Bradley, Maurice Harkless et Chris Silva. Alors, direction Sud Plage ?

LaMarcus Aldridge et les Spurs, c’est officiellement terminé et on attend désormais de voir où LMA va poursuivre sa carrière. Les principaux signaux pointent vers Miami, mais la balle est dans le camp du joueur, qui va devoir faire son choix. Tiens-nous au jus vite LaMarcus !

Source texte : The Athletic