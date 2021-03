Officiel : Terence Davis complète la trade deadline des Kings, comme ça on est complet

Très actifs à la trade deadline, les Kings n’ont finalement pas fait bouger de pièce maîtresse, ni dans un sens ni dans l’autre. Pour clôturer cette soirée du 25 mars 2021, ils ont mis la main sur Terence Davis en provenance des Raptors. Ça casse pas trois pattes à un canard mais il fallait en parler.

Sophomore non-drafté, c’est à Toronto que cet arrière monté sur ressorts réalise ses premiers pas dans la Grande Ligue. Avec 7,5 points, 3,3 rebonds et 1,6 passe de moyenne lors de sa saison rookie, on peut parler d’une belle trouvaille pour Masai Ujiri. Toujours aussi productif depuis le début de l’année, il a néanmoins vu son nom apparaître dans une affaire de violences domestiques fin 2020 ce qui n’a pas arrangé son dossier. Finalement, les Raptors ont décidé de l’envoyer à Sacramento contre un futur second tour de draft pour essayer de mettre la main sur une nouvelle pépite avec leur nez fin habituel. Pendant longtemps, on a cru que Toronto était en train de faire de la place dans son roster pour monter un deal impliquant plusieurs joueurs autour de Kyle Lowry mais ce n’est finalement jamais arrivé. On se retrouve donc avec ce trade qui ne va pas révolutionner la NBA annoncé par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Toronto is trading guard Terrence Davis to Sacramento for a future second round pick, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

A quoi voit-on que l’on a affaire à un trade de seconde zone ? Même le Woj s’est permis une faute dans le prénom de l’arrière sans se donner la peine de la corriger par la suite. On sait qu’il avait d’autres dossiers sur le feu mais quand même. A sa décharge, le sophomore arrive en fin de contrat cette saison et son avenir dans la Ligue n’est pas plus certains que la présence des Kings en Playoffs. On peut plutôt parler d’expérience de la part de Sacramento qui a une nouvelle fois fait le pari de la jeunesse lors de cette trade deadline. Au pire, ça les fera apparaître dans un peu plus d’actions du Top 10 chaque matin.

Récap de la deadline des Kings : 2nd TDD ↔️ Mfiondu Kabengele

Cory Joseph ↔️ Delon Wright

Nemanja Bjelica ↔️ Silva, Harkless

2nd TDD ↔️ Terrence Davis pic.twitter.com/AhVvtc6udo — Kings France (@SacramentoFR) March 25, 2021

Difficile de s’enflammer à propos de ce trade qui pourrait malgré tout faire bénéficier les Kings d’un peu de jus supplémentaire en sortie de banc. Après tout, ils n’affichent que la 10è pace de la Ligue et espèrent peut-être monter un peu dans ce classement grâce à Terence Davis.

Source texte : ESPN