Tous les transferts de la trade deadline 2021 en NBA : le tableau officiel, par ici pour ne rien louper !

Vous étiez au taff, à l’apéro ou vous avez une vie et vous n’avez tout simplement pas pu suivre ces dernières heures mouvementées avec nous ? TrashTalk s’occupe de tout et fait le point sur tous les trades qui ont agité la NBA avant la trade deadline. Il y en eu a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, c’est parti !

13 JANVIER

James Harden obtient son bon de sortie et s’en va former un big three flippant à Brooklyn.

obtient son bon de sortie et s’en va former un big three flippant à Brooklyn. Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs et une collection entière de picks de Draft s’envolent à Houston.

et une collection entière de picks de Draft s’envolent à Houston. Jarrett Allen et Taurean Prince vont devoir s’acclimater à Cleveland, ça change de New York.

vont devoir s’acclimater à Cleveland, ça change de New York. Caris LeVert retrouve les Pacers, a franchise qui l’avait drafté en 2016

22 JANVIER

Kevin Porter Jr. est envoyé en mission tanking à Houston.

est envoyé en mission tanking à Houston. Les Cavaliers obtiennent un futur deuxième tour de draft.

8 FÉVRIER

Derrick Rose retourne à New York avec l’espoir d’y jouer les Playoffs.

retourne à New York avec l’espoir d’y jouer les Playoffs. Dennis Smith Jr. quitte la Grosse Pomme pour rejoindre Detroit avec un deuxième tour de draft 2021 dans ses valises.

13 MARS

Hamidou Diallo vient poser son trophée de vainqueur du Slam Dunk Contest à 2019.

vient poser son trophée de vainqueur du Slam Dunk Contest à 2019. Svi Mykhailiuk arrive au Thunder pour ajouter un peu de menace derrière l’arc, il est accompagné d’un second tour de draft 2027 pour compléter la collection d’OKC.

17 MARS

Trevor Ariza rejoint Miami pour aider le Heat à retourner en Finales NBA.

rejoint Miami pour aider le Heat à retourner en Finales NBA. Meyers Leonard et un second tour de draft font la route inverse jusqu’à Oklahoma City.

18 MARS

Torrey Craig devient membre des Suns.

devient membre des Suns. Les Bucks font le ménage dans leurs finances et récupèrent des cash considerations, le charabia classique pour dire que Phoenix a envoyé une valise de billets verts dans le Wisconsin.

19 MARS

P.J. Tucker ramène toute sa collection de sneakers dans le vestiaire des Bucks et prend Rodions Kurucs et des choix de draft avec lui.

ramène toute sa collection de sneakers dans le vestiaire des Bucks et prend Rodions Kurucs et des choix de draft avec lui. D.J. Augustin et D.J. Wilson seront en charge de l’ambiance musicale dans le vestiaire des Rockets.

22 MARS

Mfiondu Kabengele passe des Clippers aux Kings, on lui conseille la Road 101 pour kiffer son voyage jusque dans la capitale californienne s’il décide de prendre la voiture.

passe des Clippers aux Kings, on lui conseille la Road 101 pour kiffer son voyage jusque dans la capitale californienne s’il décide de prendre la voiture. Les Clippers libèrent une place dans leur roster et obtiennent un second tours de draft conditionnel.

24 MARS

Delon Wright continue de voir du pays et ira cette fois poser ses valises à Sacramento.

continue de voir du pays et ira cette fois poser ses valises à Sacramento. Cory Joseph fait le chemin inverse jusqu’à Detroit avec 2 seconds tours de draft et du cash.

25 MARS

JaVale McGee retourne à Denver.

retourne à Denver. Isaiah Hartenstein et des cacahuètes font le chemin inverse jusqu’à Cleveland.

Nikola Vucevic est tradé à Chicago en compagnie de Al-Farouq Aminu .

est tradé à Chicago en compagnie de . Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr. et deux premiers tours de draft sont envoyés au Magic.

Evan Fournier terminera la saison chez les Celtics.

terminera la saison chez les Celtics. Boston envoie deux seconds tours de draft et plein de bisous au GM du Magic, Jeff Teague est coupé par Orlando avant de poser un pied en Floride.

Aaron Gordon ira martyriser les cercles de la Ball Arena à Denver.

ira martyriser les cercles de la Ball Arena à Denver. Gary Harris, R.J. Hampton et un premier tour de draft sont tradés au Magic.

Troy Brown Jr. et Daniel Theis filent chez les Bulls.

filent chez les Bulls. Mo Wagner devient la nouvelle caution allemande de la raquette des Celtics.

devient la nouvelle caution allemande de la raquette des Celtics. Daniel Gafford et Chandler Hutchinson rejoignent les Wizards.

George Hill renforce les Sixers à la mène et Iggy Brazdeikis le rejoint à Philadelphie.

renforce les Sixers à la mène et Iggy Brazdeikis le rejoint à Philadelphie. Terrance Ferguson et Vincent Poirier sont des nouveaux joueurs des New York Knicks.

sont des nouveaux joueurs des New York Knicks. Austin Rivers, Tony Bradley et deux seconds tours de Draft sont envoyés au Thunder, ce sont donc les 483è et 484è picks à la disposition de Sam Presti.

Norman Powell vient renforcer le backcourt des Blazers qui commence à faire flipper.

vient renforcer le backcourt des Blazers qui commence à faire flipper. Gary Trent Jr. et Rodney Hood ne devront pas se tromper d’avion pour rejoindre les Raptors à… Tampa Bay.

Nemanja Bjelica va envoyer des bombinettes sous le maillot du Heat.

va envoyer des bombinettes sous le maillot du Heat. Moe Harkless et Chris Silva rejoignent le cirque des Kings.

Matt Thomas rajoute un peu de menace extérieure au Jazz.

rajoute un peu de menace extérieure au Jazz. Les Raptors récupèrent un second tour de draft et en profitent pour libérer une place dans leur roster.

Lou Williams retourne à Atlanta avec deux seconds tours de draft.

retourne à Atlanta avec deux seconds tours de draft. Rajon Rondo retourne à Los Angeles mais il découvrira cette fois le vestiaire des Clippers.

Terence Davis intègre le centre de formation de Sacramento.

intègre le centre de formation de Sacramento. Les Raptors obtiennent un futur deuxième tour de draft des Kings.

J.J. Redick va retrouver la joie des Playoffs avec les Mavericks, Nicolo Melli l’accompagne.

va retrouver la joie des Playoffs avec les Mavericks, l’accompagne. James Johnson et Wes Iwundu vont pouvoir fêter Mardi Gras à New Orleans.

Victor Oladipo déménage à nouveau pour former un Big Three avec Jimmy Butler et Bam Adebayo à Miami.

déménage à nouveau pour former un Big Three avec Jimmy Butler et Bam Adebayo à Miami. Kelly Olynyk et Avery Bradley vont aider les Rockets à construire un nouveau cycle.

Trey Lyles est envoyé à Dallas.

est envoyé à Dallas. La contrepartie des Spurs est encore indéterminée.

Brad Wanamaker va tenter de combler un manque à Charlotte.

va tenter de combler un manque à Charlotte. Les Warriors libèrent une place dans leur roster.

Marquese Chriss va tester les installations médicales des Spurs.

va tester les installations médicales des Spurs. Les Warriors récupèrent les droits de Cady Lalanne .

C’est bon, vous savez tout ce qu’il fallait retenir de cette trade deadline particulièrement chaude cette année. Avec ça, plus possible de se tromper sur l’équipe de chaque joueur quand on vous posera la question dans quelques semaines.