Officiel, Aaron Gordon rejoint les Nuggets : officiel, le Magic tradera tout le monde ce soir, même le gardien de la salle

Constamment annoncé dans les rumeurs ces dernières semaines, Aaron Gordon va finalement rebondir du côté de Denver. Après Evan Fournier et Nikola Vucevic, c’est clairement la fin d’une époque pour le Magic.

Ce n’était qu’une question de temps avant le grand dénouement. On savait que Boston poussait fort pour acquérir Aaron Gordon mais les dernières infos avaient placé Denver dans le rôle de l’outsider et ce sont finalement ces derniers qui vont récupérer le meilleur rival de Zach LaVine. La grande question était celle de la contrepartie et ce bon Adrian Wojnarowski d’ESPN nous a donné la formule gagnante du jour.

Gary Harris, RJ Hampton and a first-round pick to the Magic for Aaron Gordon, source tells ESPN. https://t.co/VWMUVCokeS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Ce sont donc Gary Harris, R.J Hampton mais aussi un premier tour de draft protégé (2025) qui font le chemin inverse vers la Floride. Air Gordon ne fera pas le route en solitaire car le Magic a ajouté Gary Clark dans le panier. Pour Orlando, récupérer un jeune comme Hampton et un contrat expirant est plutôt un bon deal, surtout si le pick de Draft n’est pas trop sécurisé par Denver. La jeunesse est clairement mise au pouvoir et la moyenne d’âge va vite chuter dans le cinq de départ. Annoncé comme un grand espoir avant son exil en Australie, Hampton se voit offrir une opportunité en or de montrer ce qu’il vaut dans une équipe en reconstruction. Même si Gordon a montré quelques progrès à la création cette saison, il donnait l’impression ne plus trop progresser et ses chiffres étaient en baisse depuis deux-trois saisons. À Denver, il va découvrir un challenge beaucoup plus compétitif, dans une équipe qui a atteint la Finale de Conférence Ouest il y a quelques mois. Reste à voir dans quel schéma Mike Malone voudra l’intégrer : prendra-t-il la place de Millsap ou bien dans un rôle d’energizer en sortie de banc comme l’a longtemps fait Jerami Grant l’an dernier ? Il découvrira un rôle bien différent par rapport à tout ce qu’il a connu depuis sa draft en 2014. Longtemps considéré comme le troisième homme du Magic (on vous laisse deviner derrière qui), il rejoint un effectif bien plus fourni avec des leaders en place. Pas trop le temps de gamberger, il va falloir trouver sa place et vite.

Aaron Gordon arrive à Denver et c’est la fin d’une époque pour le Magic. Le dernier des trois larrons est désormais parti et c’est du côté des Rocheuses que ses dunks raisonneront désormais. Fans d’Orlando, préparez-vous : la prochaine feuille de match risque d’avoir une tête étrange.

Source texte : ESPN