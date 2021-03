Officiel, Nikola Vucevic envoyé… aux Bulls ! La trade deadline 2021 est lancée, accrochez vos ceintures et serrez bien

Alerte Woj Bomb ! Alors que le transfert de JaVale McGee a doucement lancé les hostilités en ce jeudi de trade deadline, un très gros transfert vient tout juste de tomber pour nous mettre violemment dans le bain. Nikola Vucevic et Orlando, c’est ter-mi-né, direction les Bulls pour Niko !

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir. Très présent dans les rumeurs, le Magic semblait surtout chaud pour un transfert d’Aaron Gordon ou de notre Evan Fournier national. Ce sont principalement ces deux-là qui animaient les discussions, tandis que Nikola Vucevic semblait parti pour rester. Mais c’est finalement l’intérieur All-Star qui saute en premier puisque Vooch vient de se faire transférer à… Chicago ! C’est ce qu’on appelle une vraie bombe, le genre de bombe inattendue impliquant un joueur de gros calibre. Et elle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, bien décidé à enflammer la planète basket en ce jeudi 25 mars 2021. Pour les détails du deal, les voici :

Chicago récupère : Nikola Vucevic, Al-Farouq Aminu

Orlando récupère : Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr., choix de premier tour 2021*, choix de premier tour 2023

*protégé Top 4 selon Shams Charania de The Athletic

Wow ! Les Bulls viennent d’envoyer un très gros message à toute la Conférence Est là. Après des années de médiocrité, la franchise de Chicago veut redevenir une place forte dans sa conf’ et le nouveau management des Taureaux ne fait pas les choses à moitié. Woj indique que les Bulls restent en plus sur le dossier Lonzo Ball, qu’on va surveiller de près aussi (et on va voir ce qu’ils font de Lauri Markkanen par ailleurs), mais l’arrivée de Vucevic permet déjà à Chicago de changer de statut pour les années à venir (il a 30 ans, dans son prime, et il lui reste trois ans de contrat à 26, 24 et 22 millions). Car l’équipe de l’Illinois va désormais associer un intérieur qui tourne à plus de 24 points et presque 12 rebonds à un arrière comme Zach LaVine qui réalise une saison XXL sur le plan individuel. Pour cela, il a forcément fallu lâcher une contrepartie assez importante avec deux choix de premier tour de Draft ainsi que le jeune Wendell Carter Jr., tandis qu’Otto Porter Jr. (dernière année de contrat à 28 millions) est surtout là pour pouvoir faire fonctionner le tout niveau salaire.

Nikola Vucevic à Orlando c’est : Top 3 all time scoring

Top 1 all time paniers rentrés

Top 2 all time rebonds

Top 5 minutes et matchs joués Un grand monsieur de la décennie 2010 du Magic 👏👏👏 pic.twitter.com/aogLIKsBDu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

Côté Magic, c’est une vraie page qui se tourne et qui amorce un changement de cap certain, axé sur la jeunesse et la reconstruction. Nikola Vucevic, c’était l’un des symboles de la franchise d’Orlando depuis quasiment une décennie. Et il faut s’attendre à voir Evan Fournier ainsi qu’Aaron Gordon bouger dans la foulée. Le Magic a longtemps voulu construire sur ce trio mais le temps est venu de briser tout ça pour repartir sur d’autres bases, via la Draft, des finances saines (le salaire de Porter Jr. va sauter à la fin de la saison), les jeunots déjà présents sur place et donc aussi Wendell Carter Jr., talentueux mais qui peine à décoller à cause notamment de plusieurs bobos. Bref, deux directions opposées entre Chicago et Orlando, deux projets différents, et ce sera désormais à Nikola Vucevic de montrer qu’il peut aider les Bulls à intégrer les hauteurs de l’Est après un beau passage en Floride.

Certains annonçaient une trade deadline plutôt calme cette année, et peu imaginaient un transfert de Nikola Vucevic. Encore une fois, on a vu à quel point la NBA pouvait être imprévisible et surtout excitante. Et ce n’est que le début !

The Bulls are sending the Magic 2021 and 2023 first-round picks in the deal, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021