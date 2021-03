Preview de la soirée NBA : une nuit originale, puisque personne ne saura qui va jouer et qui sera tradé deux heures avant

Petite soirée de NBA cette nuit, mais soirée assez rarissime, puisqu’elle sera consécutive à la tarde deadline, prévue pour 20h heure française, une dinguerie que l’on vivra d’ailleurs tous ensemble en live car on n’a qu’une vie. Après ça il y aura tout de même cinq matchs prévus, parfait pour décompresser après une soirée vécue à 2000 à l’heure. Envoyez le programme !

0h30 : Heat-Blazers : Jimmy Butler, Bam Adebayo et… on verra, en sortie de défaite face aux Suns, affrontent donc le roi du money time et sa clique. Dans le wagon des potentiels échangés dans la soirée ? Quasiment tous les joueurs du Heat sauf les deux All-Stars (et Goran Dragic ?), et côté Blazers on surveillera Enes Kanter par exemple, typiquement le genre de viande qu’on aime se refiler une fois par an.

0h30 : Knicks-Wizards : rematch entre Washington et New York, 48h après une première raclée infligée par Julius Randle et sa clique à Bradley Beal et son asile. On n’est jamais sûr de rien avec ces Wizards là alors prudence, et côté trade deadline Elfrid Payton, Kevin Knox, Frank Ntilikina, Auston Rivers, davis Bertans, Triy Brown jr. ou Isaac Bonga auront chaud aux miches toute la soirée et ne seront peut-être pas en tenue à 0h30. Mamma quel suspense.

1h30 : Spurs-Clippers : rematch de nouveau, et c’est cette fois-ci 24h à peine après le premier round que Clippers et Spurs se retrouvent. Hier Kawhi Leonard a rappelé à San Antonio à quel point il les méprisait en participant à infliger aux Spurs une belle branlée, et on visera donc ce soir la passe de deux, quelques heures – peut-être – après avoir récupéré un beau gosse à la mène (Lonzo Ball ? George Hill ?). Côté Spurs on aura, d’ici-là, dit au revoir à LaMarcus Aldridge, peut-être même à DeMar DeRozan et/ou Rudy Gay. Yallah, c’est le grand ménage de printemps.

3h : Lakers-Sixers : pas de rematch ici, mais peut-être un aperçu de ce que pourrait être la Finale NBA en juillet prochain. Il faudra en tout cas une autre équipe des Lakers car sans LeBron ni AD on est plutôt sur du niveau Ligue 2, et sans Joel Embiid les Sixers devraient tout de même pouvoir gérer l’adversaire du soir. Bonus track ? Dans quelques heures on parlera peut-être de l’équipe de Kyle Lowry face à celle d’Andre Drummond, si si on vous jure.

3h : Kings-Warriors : le Yolo match du soir, entre deux équipes imprévisibles. Stephen Curry sera encore absent côté Dubs, Kelly Oubre sera peut-être parti, Kevon Looney aussi, et pour les Kings le départ de Cory Joseph la nuit dernière aura peut-être précédé celui ou ceux de Buddy Hield, Nemanja Bjelica et/ou Harrison Barnes. Ca sent le gros duel entre Jordan Poole et Tyrese Haliburton, en fin de nuit c’est tout ce qu’on aime.

Cinq matchs au programme, probablement du beau basket hein, mais l’essentiel sera ailleurs cette nuit, à savoir les quelques heures précédant cette nuit de basket. Quoiqu’il en soit on sera là, tout simplement… parce qu’on est toujours là.

