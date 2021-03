Officiel : les Cavaliers envoient JaVale McGee aux Nuggets, voilà qui va rappeler de grands souvenirs aux fans de Denver

Nous sommes à quelques heures de la NBA Trade Deadline 2021 et la Ligue est sur le point de s’enflammer. En ce jeudi pas comme les autres, un premier transfert est tombé histoire de se chauffer pour ce soir. Les Cavaliers et les Nuggets ont effectivement trouvé un accord sur le dossier JaVale McGee, qui revient ainsi dans le Colorado. Bim !

Le retour de JaVale ! Chez les Nuggets durant la première partie de la décennie 2010, McGee is back in Denver. La nouvelle a été annoncée en milieu d’après-midi par Shams Charania de The Athletic, qui lance donc les hostilités en cette journée qui devrait nous provoquer beaucoup d’émotions fortes. On savait que McGee, pivot vétéran qui ne rentrait pas forcément dans le projet jeune des Cavaliers, était possiblement sur le départ et on savait aussi que plusieurs contenders étaient sur le coup. On parlait de buyout, on parlait de transfert, et on a finalement eu droit à ce dernier scénario. Pas forcément surprenant sachant que les dernières rumeurs laissaient entendre la possibilité d’un trade imminent, on attendait surtout de voir l’identité de l’équipe qui allait accueillir le génie JaVale. C’est donc Denver qui s’attache les services de McGee pour le reste de la saison, l’intérieur de 33 ans étant dans sa dernière année de contrat pour 4,2 millions de dollars. Mais au fait, c’est quoi la contrepartie pour les Cavaliers ? Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Nuggets ont lâché le pivot Isaiah Hartenstein et deux choix de second tour de Draft. Woj ajoute qu’il s’agit d’un deuxième tour 2023 protégé jusqu’au 46e pick et un deuxième tour 2027 non protégé. Donc, pour récapituler :

Denver récupère : JaVale McGee

Cleveland récupère : Isaiah Hartenstein, deuxième tour 2023 protégé (jusqu’au 46e pick), un deuxième tour 2027 non protégé

Avec le recrutement de McGee, les Nuggets récupèrent un pivot d’expérience qui possède encore des qualités athlétiques et qui est toujours capable d’apporter des deux côtés du terrain. Cette année, JaVale nous sort une campagne à 8 points, 5 rebonds et 1,2 contre en 15 minutes de moyenne, une production pouvant servir à des Nuggets en recherche d’un intérieur remplaçant derrière Nikola Jokic suite notamment au départ de Mason Plumlee au cours de la dernière intersaison. La franchise du Colorado va compter sur l’ami JaVale pour apporter du soutien notamment en Playoffs, lui qui est quand même passé par les Warriors et les Lakers pour décrocher trois bagouzes hein. Côté Cavaliers, ce transfert montre une nouvelle fois la direction dans laquelle se dirige Cleveland : reconstruction, place aux jeunes et accumulation de picks. Les Cavs viennent d’augmenter leur capital Draft tout en obtenant un pivot de 22 ans qui est seulement dans sa troisième saison NBA (3,5 points, 2,8 rebonds cette saison). Reste à voir le rôle et l’avenir qu’aura Hartenstein dans l’Ohio, lui qui possède une player option pour la saison prochaine. On sait de toute façon que le pivot du présent et du futur à Cleveland se nomme Jarrett Allen, et on surveillera désormais le cas d’Andre Drummond, qui devrait lui logiquement partir via un buyout.

Le premier transfert de ce jeudi 25 mars 2021 est tombé, le premier d’une longue liste sans doute. Préparez le pop-corn, c’est parti !

Source texte : The Athletic, ESPN

Cleveland is acquiring a 2027 unprotected second-round pick and 2023 protected second-round pick protected through No. 46, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

JaVale McGee qui va donc apporter son expérience de triple champion NBA dans une équipe de Denver qui a besoin de vétérans ayant connu le chemin des Finales NBA, et j’en reviens pas de tweeter ça en 2021 sans crampe abdominale. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021