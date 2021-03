Le brunch de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : c’est le Jour J, par ici pour tout savoir avant la folie de ce soir !

Pour la NBA Trade Deadline de ce jeudi, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée. En plus du Allez, Café spécial deadline hier soir, on vous propose désormais un petit brunch pour tout savoir concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

Tout d’abord, très grosse salve de tweets pour ceux qui auraient un peu de retard

🚨 La plupart des équipes NBA s’attendent aux signatures suivantes, s’il y a buyout comme prévu : – Andre Drummond aux Lakers

– LaMarcus Aldridge au Heat Il reste 24h aux Cavs et Spurs pour réaliser un transfert, mais les deux vétérans ont l’air d’avoir choisi leur future team. pic.twitter.com/aiIwDtLqjR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Les Rockets sont persuadés qu’ils vont réussir à transférer Victor Oladipo d’ici jeudi soir. Miami ? Pas très chaud.

New York ? Pas trop chaud non plus. Attention : Houston pourrait se retrouver avec une offre « à la Drummond 2020 », donc ce qu’on appelle une offre de merde. pic.twitter.com/UlGJ5DvteJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Les Sixers sont agressifs sur le dossier Kyle Lowry. Lâcher Tyrese Maxey ? Oui.

Lâcher Matisse Thybulle ? Pas sûr. Philly hésiterait à perdre Thybulle, certains managers pensent que dès que les Sixers lâcheront prise il y aura transfert. Daryl Morey a un package en place. pic.twitter.com/AWp7BidmNA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Le Heat est toujours dans la course pour Lowry, mais un point semble bloquer les discussions. Toronto veut Tyler Herro. Miami peut lâcher Duncan Robinson et « peut-être » Precious Achiuwa, mais pas Herro. Attention à Pat Riley dans le dernier virage des négociations. pic.twitter.com/W8bkRCev3Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Kyle Lowry espère toucher un contrat autour de 50 millions de dollars sur 2 ans, cet été. La nature de son contrat actuel fait qu’il ne peut signer une extension immédiate, mais Lowry recevrait des « 😉 » de la part de managers qui lui garantiraient ce deal offert cet été. pic.twitter.com/rwsQTsitow — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Denver ne souhaite pas trop lâcher de jeunes talents afin de récupérer Harrison Barnes ou Aaron Gordon. Bol Bol, RJ Hampton et Zeke Nnaji ont été mentionnés. Les Nuggets travaillent actuellement sur des deals incluant Harris et Barton. Inclure un jeune changerait la donne. pic.twitter.com/QgnPzcuxS4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Pas de trade en place pour John Collins. Atlanta a reçu des propositions, mais aucune intéressante Note :

– Les Kings sont quand même venus leur parler de Marvin Bagley

– Les Hornets pourraient tenter un dernier push au buzzer Mais Collins ne devrait pas bouger d’Atlanta. pic.twitter.com/f0JUxn4vk3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Les Wolves ont été assez clairs dans leurs discussions : Towns, Russell et Edwards sont intouchables, le reste on peut discuter. – Préférence pour ne pas toucher à McDaniels ni Beasley

– Hernangomez et Culver les plus transférables

– Si vous avez un ailier fort on écoute fort pic.twitter.com/SFsZV8vaz6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Toujours beaucoup d’équipes qui veulent récupérer Spencer Dinwiddie. Les Nets veulent un joueur extérieur à profil défensif, vétéran. Avery Bradley a été mentionné récemment. Brooklyn veut également réduire sa masse salariale, donc deal très probable d’ici jeudi 20h. pic.twitter.com/XKautuziJt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Les 3 joueurs qui ont le plus de chance d’être transférés côté Knicks : Austin Rivers

Elfrid Payton

Kevin Knox Rivers attendu à Milwaukee (buyout possible). Payton et Knox dans un potentiel deal pour récupérer un + gros contrat (Fournier, Oladipo). Push vers les Playoffs. pic.twitter.com/rEYaT3hviP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Les Rockets ont besoin de flexibilité pour reconstruire et marchanderaient donc deux joueurs en ce moment : Danuel House Jr

Ben McLemore Sterling Brown a été mentionné, Eric Gordon aussi mais blessé. Tout ce qui peut permettre à Houston d’avoir du pick de Draft, ça bouge. pic.twitter.com/Um2qJBE0Rf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Côté Pelicans, les dernières infos sur trois joueurs majeurs : – Buyout probable pour JJ Redick, le Heat est en pôle position sur lui avec les Knicks pas très loin

– Personne ne veut d’Eric Bledsoe

– Lonzo Ball dans le viseur des Clippers en priorité, mais pas de trade prévu pic.twitter.com/G9LOKKB5jr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Dallas s’ajoute aux Raptors et Hornets, dans la liste des équipes intéressées par Richaun Holmes. Sacramento a l’air de mener des négociations fermes car peu d’options en pivot derrière lui, meilleur jeu des Kings récemment, prolongation envisageable à prix correct cet été. pic.twitter.com/ltogsxVn6r — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Beaucoup d’équipes surveillent la Free Agency de Jarrett Allen cet été, avec l’intention de lui offrir un beau contrat. Spurs, Wizards, Raptors, Mavs, Pistons. Les Cavs ont cependant été clairs : Allen étant agent libre restreint, ils matcheront quasiment toutes les offres. pic.twitter.com/DzNKFLMj6K — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Norman Powell est rentré dans la catégorie « transferts attendus d’ici jeudi ». Plusieurs managers au sein de la Ligue sont persuadés que les Raptors vont l’échanger dans 24h, car sa Free Agency cet été leur posera problème. Player option à 11 millions : c’est mort. pic.twitter.com/EYCKlJul7F — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Les Bulls écoutent les offres pour Lauri Markkanen. Pas plus que de l’écoute pour le moment. Thaddeus Young intouchable, Patrick Williams se développe bien, quel avenir pour Lauri à Chicago ? Pour le moment, ça ne bouge pas. Négociations cet été (agent libre restreint). pic.twitter.com/VvNumPH9Ik — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Les Warriors continuent à marchander Kelly Oubre, et à moindre mesure Kevon Looney. Pas d’offre séduisante pour Oubre jusqu’ici, les Warriors veulent réduire leurs frais et trouver un joueur avec un contrat plus « contrôlable » sur les prochaines saisons. pic.twitter.com/C4hkb5CtFL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Le Jazz, qui a récupéré Ersan Ilyasova récemment, veut encore se renforcer. Profil souhaité : ailier défensif, 3 and D, expérience. Pas facile à trouver, mais Utah pourrait créer la place nécessaire afin d’intégrer ce type de joueur dans la rotation de Quin Snyder. pic.twitter.com/CEEmsweX9S — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Toujours les mêmes noms qui circulent autour des Clippers, eux qui souhaitent renforcer le poste 1. Aaron Holiday

Lonzo Ball

George Hill

Ricky Rubio

Delon Wright Le management des Clippers reste scred, donc s’il y a transfert ce sera venu de nulle part et possible au buzzer. pic.twitter.com/3Do7awqu0Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 Deux joueurs des Cavs dans les rumeurs récentes : – Buyout probable pour JaVale McGee, les Blazers lui ont fait du pied

– Taurean Prince, Boston intéressé pic.twitter.com/IkulwQ7iCe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

🚨 La situation financière des Lakers fait que des rumeurs ont récemment fait surface. – Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope semblent à l’abris – Les Lakers aiment trop Talen Horton-Tucker pour trade – Alfonzo McKinnie devrait sauter On affine la banque, c’est tout. pic.twitter.com/jbYKmt6n9X — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Ah…! Les Cavs ont-ils trouvé un partenaire de transfert à 24H de la deadline pour échanger McGee ? 👀 https://t.co/DTSLzKosl3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Adrian Wojnarowski vient de dire, dans son émission spéciale, de veiller aux Lakers qui seraient eux aussi dans la course… … pour Kyle Lowry. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Le Woj qui vient également de lier les Blazers à Victor Oladipo, les Rockets ne trouvant pas de deal à la hauteur de leurs attentes actuellement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Woj est en train de parler de Lonzo Ball et du fait que les Bulls sont dessus. Sachant qu’ils sont hésitants concernant l’extension de Lauri Markkanen, il y aurait quelque chose à faire. Il dit, en tout cas, qu’il faut surveiller les Bulls sur ce dossier Lonzo. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Woj indique également que sur le dossier Victor Oladipo, le Heat ne se presse pas pour une raison simple. Ils ont l’envie, voire la certitude, qu’ils pourront signer Oladipo en tant qu’agent libre cet été. Pas besoin de le transférer maintenant et perdre des pièces en échange. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Les Hawks ne vont pas bouger sur le dossier John Collins et rediscuteront cet été lors des négociations contractuelles liées à sa Free Agency restreinte, selon Woj. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Woj indique que les Nets sont en pôle position pour récupérer JJ Redick une fois son buyout acté, avec un œil à garder sur le Jazz. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

LaMarcus Aldridge attendu fort sur le marché du buyout, difficile de croire à un transfert réalisé par les Spurs en 24h. Miami en pôle position pour le récupérer selon Woj, avec une brouette d’équipes qui vont essayer de le subtiliser dont les Suns. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

La piste Harrison Barnes à Boston perd en momentum depuis quelques jours. Déjà car les Celtics sont avant tout focalisés sur Aaron Gordon (+ potentiellement Evan Fournier). Aussi car les Kings n’ont tout simplement plus envie de transférer Barnes, qui leur apporte beaucoup. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Les Hornets, avant la blessure de LaMelo Ball, étaient actifs pour renforcer leur poste 5 avec Myles Turner dans leur viseur. Ball blessé, il semblerait selon Woj que la franchise de Charlotte batte en retraite et réalise quelques deals mineurs. Poste de pivot géré cet été. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Minnesota ne veut pas lâcher le steak, Boston garde le lead sur la piste Aaron Gordon mais faut voir ce que Gerson Rosas a sous le coude. Les Wolves sont déterminés à ajouter un ailier fort de talent aux côtés de Karl-Anthony Towns. https://t.co/q3ze1Tl2F9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Et allez, les Knicks sur Drummond va savoir si c’est du sérieux ou pas… https://t.co/kwtOJGwUYu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Dans le match entre Utah et Brooklyn, Woj est passé à l’antenne et a été très clair : Toutes les franchises NBA attendent que Toronto et Orlando fassent leur moves (Lowry, Gordon, Powell, Fournier), suite à quoi il y aura une belle petite avalanche de transferts en conséquence. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

Pascal Siakam n’est pas disponible à la deadline, les Raptors ont fait circuler l’info ces derniers jours. Toronto veut encore construire autour de son trio jeune et talentueux : Pascal Siakam

Fred VanVleet

OG Anunoby — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

Comme dit récemment, le management de Sacramento se voit être compétitif sur cette deuxième partie de saison. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Delon Wright qui débarque afin de solidifier le banc des Kings, move qui en dit long sur les intentions de Monte McNair. https://t.co/ALlmLHbm3p — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

On enlève Delon Wright de la liste des Clippers, s’ils veulent se renforcer à la mène ça fait un client en moins sur le marché. https://t.co/ZAwObAHwg7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

Ensuite, les dernières infos à avoir en tête

Pelicans / Knicks

On entend pas mal le nom de Lonzo Ball dans les rumeurs et visiblement, les Knicks garderaient un œil sur le dossier et sur la contrepartie demandée par les Pelicans d’après SNY. Lonzo pourrait d’ailleurs être inclus dans un potentiel transfert en compagnie d’Eric Bledsoe ou Steven Adams selon The Athletic, deux contrats qui dérangent visiblement les Pels (deux ans de contrat garantis restants pour chacun, 90 millions à eux deux). En marge de ça, la franchise de la Nouvelle-Orléans serait prête à proposer un package Eric Bledsoe – premier tour de Draft pour se débarrasser du contrat de Bledsoe, et il y aurait eu des discussions entre les Pels et les Knicks à ce sujet. À voir si tout cela débouche sur quelque chose. Et comme on parle des Knicks, sachez que Lauri Markkanen ne ferait pas partie des cibles à cause de la présence de Julius Randle.

Aaron Gordon

Aaron Gordon veut-il vraiment quitter Orlando ? Dans les rumeurs et après avoir montré une volonté de partir, Gordon envisagerait finalement de rester au Magic si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. Faut toujours se méfier de ce genre de rebondissement à quelques heures de la deadline, mais sait-on jamais. En tout cas, la balle est dans le camp de la franchise floridienne, en discussion avec de nombreuses équipes comme Minnesota, Boston et Denver selon le New York Times.

Woj says Aaron Gordon made his trade request weeks ago, but recently has had some second thoughts about leaving Orlando. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 24, 2021

The Timberwolves remain in the Aaron Gordon trade mix along with well-known suitors such as Boston and Denver, league sources say. Minnesota had what one source termed "serious" trade talks in late January for Orlando's Gordon before a bad ankle sprain sidelined him for a month. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 24, 2021

Bogdan Bogdanovic

Si une franchise souhaite Bogdan Bogdanovic, va falloir y mettre le prix. Les Hawks, qui ont recruté Bogda lors de la dernière intersaison, demanderaient une très grosse contrepartie pour leur joueur d’après Wes Goldberg du Mercury News. Le journaliste a parlé du cas Bogdanovic en lien avec les Warriors, qui n’ont pas l’intention de lâcher autant dans un potentiel transfert. Aucune précision n’a été donnée sur la valeur de la contrepartie demandée, mais il ne faut pas s’attendre à un trade du Serbe, qui connaît une saison pas facile à Atlanta avec notamment un long passage à l’infirmerie. Il possède un contrat de quatre ans et 72 millions.

Kelly Oubre Jr.

Pour rester chez les Warriors, on note que la franchise de San Francisco s’activerait pour essayer de transférer Kelly Oubre Jr. selon Anthony Slater de The Athletic. On rappelle que l’ailier des Dubs est dans la dernière année de son contrat pour un salaire de 14,3 millions de dollars, et qu’il tourne cette saison à 15 points et 6 rebonds sous le maillot de Golden State.

Andre Drummond

Andre Drummond devrait logiquement quitter les Cavaliers via un buyout, et les Lakers semblent favoris pour le recruter. Mais selon Adrian Wojnarowski, sur l’émission Woj & Lowe, il faudra aussi surveiller les Celtics, qui pourraient s’incruster sur ce dossier en compagnie des Clippers, des Mavericks et des Nets.

Blazers

Parmi les équipes à surveiller, on a Portland. Les Blazers semblent sur plusieurs dossiers et si l’on en croit Woj, il faut en rajouter deux, à savoir Victor Oladipo et Norman Powell. On parle de deux arrières qui arriveront en fin de contrat au terme de la saison 2020-21, et qui ont de grandes chances de bouger dans les heures à venir. Autrement dit, y’a un peu de concurrence, surtout par rapport à Powell, où pas moins de dix équipes seraient intéressées par ses services. Est-ce que Portland sera le spot pour l’un d’entre eux ?

The number of teams to express interest in Toronto's Norman Powell, according to one educated estimate on Trade Deadline Eve, is "in the teens" — Marc Stein (@TheSteinLine) March 24, 2021

George Hill

Sur les tablettes de plusieurs équipes en recherche d’un meneur vétéran, celui du Thunder George Hill intéresserait également les Sixers d’après Adrian Wojnarowski. Bien évidemment, la prio pour la franchise de Philadelphie, elle se nomme Kyle Lowry, mais Hill pourrait apporter des petites choses à Philly et surtout, la contrepartie demandée sera moins élevée. Toujours à Oklahoma City, Kenrich Williams ne devrait pas bouger.

Beyond Lowry, Sixers have shown interest in other guards available in the marketplace — including Powell, Lonzo Ball and George Hill, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2021

League sources say that it's unlikely Kenrich Williams gets traded. Opposing teams have the sense that Oklahoma City really likes Williams and intends to keep him beyond this season. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 24, 2021

Pour plus de détails, retrouvez aussi sur TrashTalk :

Transfert : Delon Wright envoyé à Sacramento en échange de Cory Joseph et des clopes, les Kings veulent gratter les Playoffs ou quoi ?

Kyle Lowry en mode semi-nostalgique : quand Drake interrompt votre interview, c’est que ça sent peut-être la fin

Ça chauffe sur les dossiers Kyle Lowry et Norman Powell : les Raptors sont-ils sur le point de tourner la page ?

Victor Oladipo a déjà préparé ses valises : il ne reste plus qu’à prendre le billet pour Miami ou New York

John Collins déclare sa flamme à Atlanta : JC veut faire toute sa carrière aux Hawks, reste à voir si c’est réciproque

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et transactions qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques heures seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve tout à l’heure pour passer une soirée de folie !

