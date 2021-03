Allez, café : NBA Trade Deadline 2021, le tour des dernières infos, à 24h du buzzer – le replay

La trade deadline c’est pour ce soir, et à quelques heures du dénouement de ce marché printanier en NBA on s’est posé hier soir – à vrai dire on le fait tous les soirs – pour aborder toutes les dernières rumeurs les plus chaudes. Allez, envoyez le replay pour patienter.

Une heure et quart en mode nuit, à discuter de tout ce qui a fait l’actu NBA ces dernières heures. De Kyle Lowry à LaMarcus Aldridge en passant par Harrison Barnes ou notre Evan Fournier national, nombreux sont les noms qui ressortent en vue d’un éventuel transfert ce soir alors on fait le point, tranquillement, sur ce qui pourrait se passer ce soir entre 18h et 20h. Technique parfaite pour rester informé dans la bonne humeur, pour trier le vrai du faux, et on on vous conseille également… une bonne sieste en début d’après-midi car la nuit risque d’être bien longue et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez qu’on vivra tout ça tous ensemble et en direct sur Twitch, cœur avec les doigts comme on disait en 2018.

Nous ? On vous dit déjà à ce soir, et on frétille puissance 1000 à quelques heures de l’un des gongs les plus attendus chaque année en NBA.