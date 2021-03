Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Caris LeVert qui reverdit, vanne facile mais on garde des forces

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Caris LeVert retrouve des sensations, les Raptors retrouvent le goût de la victoire dans une soirée étrange, Evan Fournier pose son game winner dans une soirée étrange, et le Jazz qui joue contre une équipe des Nets… étrange. Mais on est bien d’accord, le grand rendez-vous c’est ce soir, dès 18h, émojis yeux.

Pacers-Pistons : 116-111

Bucks-Celtics : 121-119

Raptors-Nuggets : 135-111

Magic-Suns : 112-111

Bulls-Cavs : 94-103

Rockets-Hornets : 97-122

Wolves-Mavs : 108-128

Thunder-Grizzlies : 107-116

Spurs-Clippers : 101-134

Jazz-Nets : 118-88

Kings-Hawks : 110-108

– Ce qu’il fallait retenir

Caris LeVert a posé un 28/6/4/2 face à Detroit et les Pacers reverdissent

Delon Wright a été envoyé du côté de Sacramento, Cory Joseph fait le chemin inverse

Giannis Antetokoumpo a rejoué, il n’a pas dominé, mais les Bucks ont de la ressource et ont battu les Celtics

Les Raptors ont gagné pour la première fois depuis un bail

Mais l’atmosphère autour de Kyle Lowry était un peu étrange, un peu comme si… hum, rendez-vous ce soir

Evan Fournier y est allé de son petit game winner, et ça avait des airs d’au revoir entre Vavane et le Magic, hum, rendez-vous ce soir

Les Nets avaient envoyé leur réserve face au Jazz, et au final ça donne un +30 pour la meilleure équipe de la Ligue face à Chris Chiozza, Alize Johnson et leur armée de no-names

Première défaite des Hawks depuis un bail, face à un De’Aaron Fox en pleine bourre

– Le Top Pick en TTFL : De’Aaron Fox

– Le Top 10 : Clique ICI, ou patiente.

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

0h30 : Heat-Blazers

0h30 : Knicks-Wizards

1h30 : Spurs-Clippers

3h : Lakers-Sixers

3h : Kings-Warriors

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et ONZE matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de passer un chouette mardi, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !