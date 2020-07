Le récap de la nuit pour les flemmards : trois minutes de lecture pour résumer une nuit de sept heures, on peut pas faire mieux

La NBA a donc repris ses marques hier, et s’il faudra quelques temps pour se faire à toutes ces nouveautés dues à la situation sanitaire, on a néanmoins pris un grand plaisir à se faire notre première nuit blanche basket depuis le 11 mars dernier. T’as pas réussi à mettre le réveil ? Ce qui suit est pour toi, ne dis pas merci ça fait plaisir.

Clippers – Magic (récap juste ici) : sachez tout d’abord que ce sont les Clippers qui recevaient le Magic à Orlando, celle-là elle est plutôt technique. sachez également que Joakim Noah était starter, cool, qu’Evan Fournier a chié son match, shit, que Paul George et Lou Williams sont déjà bien en forme et que Kawhi a toujours l’air aussi endormi. Victoire des Clippers devant une foule en délire, bah non.

: le gros lol de la soirée ? Un starting five absolutely fabulous offert par Mike Malone avec Paul Millsap et Mason Plumlee dessous, Bol Bol (ses highlights, c’est cadeau) et ses 2m18 dans l’aile et… le duo Jerami Grant / Nikola Jokic sur le backcourt. Hein, quoi, comment, pourquoi, vive la reprise. Expérimentation côté Nuggets et lacunes criantes pour les Wizards, victoire pour Denver et défaite de Washington, voilà une phrase que l’on devrait écrire quelques fois au mois d’août. Pelicans – Nets (récap juste ici) : le match le moins équilibré de la soirée. Les Nets avaient envoyé leur équipe Z parce qu’ils n’avaient pas le choix et tout devient dur quand votre seul joueur elite (Caris LeVert) a plutôt le niveau pour jouer dans Elite, mais la série, pas le championnat de basket. Pas de Zion côté Pels mais un collectif en place et des individualités au dessus, et à l’arrivée ç donne une pilule de 30 points pour débuter la grande parade de Disney. Y’en a pour qui la fin de l’été va être longue, et y’a les Pels.

un apéro à base de PG/Kawhi, une viande bien ferme avec les molosses de Denver et les gamins de NOLA, et c’est donc avec un Heat – Kings tout mignon qu’on terminait notre premier plateau-repas nocturne du mois de juillet. Ça démarre très fort avec un Duncan Robinson qui ne respecte déjà plus personne et des Floridiens amoureux de la ligne à 3-points, ça termine avec une bonne deuxième mi-temps des Kings mais une victoire de Mayami parce qu’on rappelle quand même qu’il manquait la moitié des titulaires côté Sacto. Le Top 5 pour les amateurs de sensations douces et/ou fortes

Voilà voilà, comme dirait le meilleur d’entre nous, et nous on se retrouve – déjà – ce soir à partir de 21h30 pour vivre de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de Mickey, avec notamment un duel entre Luka Doncic et LeBron James qui s’annonce… bah féérique du coup.