Alors que les matchs ont redémarré cette nuit (et on était en slip), on a pu découvrir l’organisation quasi-militaire prévue par Adam Silver pour que les matchs se déroulent du mieux possible. Chaises individuelles, masques, fontaines à eau perso… Bref, pas intérêt de se tromper au risque de voir la sécurité se pointer. En même temps, tout cela est bien nécessaire et personne ne va bouder quelques efforts pour le plaisir de tâter la balle orange de nouveau.

Sur le terrain hier soir, rien de radicalement différent de la NBA en temps normal : Paul George fait joujou avec son défenseur, Bol Bol envoie du coast-to-coast avec arrêt à 3 points et ficelle bien soyeuse (attends, what ?)… Là-dessus rien à dire, c’est pas de la NBA des grands soirs mais quel plaisir immense de se retaper des matchs. Par contre, du côté du banc, là c’est plus la même : chaises assignées pour chaque joueur, chaises pour les coachs, chaises « neutres » en cas de discussion joueurs/coachs sur le banc. En effet, Mike Singer, du Denver Post (via NBCSports) à réussi à se procurer le dernier mémo de la NBA au sujet des règles sanitaires en vigueur pendant les matchs, et ça ne plaisante pas du tout. Niveau ravitaillement, chaque membre de l’équipe possède sa propre fontaine à eau derrière lui, et interdiction d’aller taxer les copains. Concernant les masques, obligatoires pour tout le monde sur le banc, hormis le head-coach et trois de ses assistants. Au cas où des dirigeants voudraient assister à un match, la NBA leur a prévu deux sièges en fond de banc pour être au plus près de l’action. Pendant les temps-morts c’est aussi tout nouveau, car les joueurs devront se tenir assis sur des chaises qui seront déplacées spécialement pour l’occasion, et désinfectées directement après leur passage. Enfin, pour la table de marque et les statistiques, tout se passe derrière une vitre en plexiglas pour éviter tout contact avec les hommes présents sur le terrain. D’un autre côté ça évitera aussi qu’une passe de Gérard finisse dans un ordi, et ça c’est bénef pour la Ligue.

– Unassigned seats will be for temporary use along baseline (player-to-player communication, trainer-to-player)

– 2 additional seats in lower bowl (for attending executive)

– Every player will have individual water/towel stations behind his seat — Mike Singer (@msinger) July 22, 2020

Alors bien sûr, ça fait bizarre à tout le monde, nous les premiers, car on ne verra plus les Nets nous lâcher des chorégraphies à chaque 3-points primé de l’équipe, mais il faudra s’y faire, car c’est la condition pour continuer à kiffer devant le sport préféré de ton sport préféré. Pour le parallèle, en Europe, de nombreux fans s’étaient interrogés au sujet de la reprise du football professionnel, notamment à cause de ces mesures très restrictives en vigueur du côté du banc. Finalement c’est pour l’intérêt de tous, et ça n’empêche pas nos collègues de SoFoot de s’en mettre plein les mirettes quasiment tous les soirs depuis 2 mois et demi.

Allez, on met bien son masque, on écrit son petit nom sur sa bouteille d’eau, et direction la salle de basket. Un peu de gel désinfectant en rentrant, suivi par l’échauffement, c’est parti. On peut de nouveau se mater des matchs de basket et se faire des cul-sec de café pour pas tomber de sommeil, alors rendez-vous ce soir pour quatre nouveaux matchs, on à beaucoup trop hâte.

