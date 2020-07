NBA Top 5 du jour : Paul Paul et Bol George ont réussi leur baptême, et nous on ne manque pas du tout de sommeil

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Ça joue encore pas mal au ralenti on ne va pas se le cacher, mais sah quel plaisir comme disent les 2004.

A l’affiche de ce premier Top 5 post-confinement ? Le copain Paul George qui se joue d’Evan Fournier et encore la NBA doit avoir un deal avec la mairie de Charenton car le cross le plus sale de Polo sur Vavane n’apparait pas dans le Top. Mention spéciale également à un Bol Bol tranchant (attention les lèvres) pour son baptême en NBA, le tout frais ailier de… 2m18 ayant passé sa nuit à déployer ses ailes en défense et à nous étonner en attaque. Une bise matinale également au jeune Chris Silva pour le Heat et à la belle surprise Daquan Jeffries pour les Kings, un passage dans le Top 5 ça ne mange pas de pain comme dirait Tata Évelyne.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour l’Acte 2, pour monter en température mais pas trop, faudrait pas qu’on reste à la porte de la bulle.