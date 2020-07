Une étape supplémentaire de franchie pour la nouvelle salle des Clippers : tip utile, faudra penser à changer la mascotte !

Le site d’Inglewood devrait bientôt rimer de nouveau avec NBA. La mairie devait valider les questions environnementales liées à la construction de la nouvelle salle des Clippers et les fans de la franchise peuvent se réjouir, le projet a été voté à l’unanimité. Un peu de patience cependant, le complexe ne devrait être prêt qu’en 2024.

Alors, marre de jouer les colocataires avec les Lakers ? Depuis 1999, les Clippers partagent avec LAL le Staples Center, mais la donne devrait bientôt changer. La franchise de Steve Ballmer va déménager, c’est officiel, et direction… Inglewood. Bonne nouvelle, le Conseil Municipal a approuvé mardi, à l’unanimité, le projet de construction et son impact écologique. Nouvelle étape de franchie pour les Clipps, puisqu’on se rappelle qu’ en mai dernier le propriétaire de la franchise avait enfin réussi à acquérir le Forum d’Inglewood pour 400 millions de dollars, après de longs de mois de batailles juridiques avec un certain… James Dolan. La lourdeur du type, décidément. Ce nouveau Forum ne ressemblera évidemment pas à celui des Lakers, qui a connu entre autres les exploits de Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar ou Magic Johnson. Grosse rénovation prévue et un coût d’un milliard de dollars. Dans une vidéo de présentation mardi, l’ami Steve a ainsi présenté sa vision de l’endroit, avec beaucoup d’ambitions et de grosses promesses.

« Je veux vous dire avec audace notre vision de cette arène. Nous voulons simplement en faire le meilleur endroit possible pour jouer au basket. Un palais du basket sans égal. »

Le Staples Center est en PLS, ou pas. Il faudra en tout cas attendre encore un peu pour voir les Clippers débarquer dans leur nouvelle maison puisque les débuts des premiers travaux sont attendus d’ici la mi-2021, en espérant être tout bon pour le début de la saison 2024-2025 puisque le contrat entre la salle actuelle et la franchise s’arrête en 2024. Au pire ? Les Clippers iront faire quelques matchs à Venice Beach dans une salle de 18 000 places; on a connu pire comme relogement d’urgence. Bureaux du front office, infrastructures d’entraînements et médicales, restaurants, boutiques, Steve Ballmer ne rigole pas et le boss de la franchise pense qu’il existe même un réel lien entre Inglewood et les Clippers, on demande à voir. Souvent dans l’ombre de leur grande sœur des Lakers, les anciens de Buffalo ont bien longtemps été dans les bas fonds de la Ligue, et même durant l’époque Chris Paul – Blake Griffin, l’équipe a connu moqueries sur moqueries au fur et à mesure de ses échecs à atteindre les Finales de Conférence en Playoffs, alors que les Lakers de Ryan Kelly et de Robert Sacre se battaient pour obtenir le 1er choix de Draft. Mais la réputation des Clippers et leur poids dans la Ligue s’imposent doucement et devraient logiquement perdurer dans les prochaines années. Avoir Kawhi Leonard et Paul George dans son effectif c’est plutôt cool, et avoir sa propre salle n’est qu’une étape supplémentaire mais essentielle soulignant en tout cas les grosses ambitions de la franchise.

C’est bien beau de penser à l’avenir hein, mais allez, là tout de suite les Clippers ont une fin de saison à disputer. Et ça tombe bien, notre petit doigt nous dit qu’ils ne sont pas venus à Orlando pour y faire du coloriage.



Source texte : Los Angeles Times