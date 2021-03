Vivez la NBA Trade Deadline 2021, en direct sur TrashTalk : par ici pour le live à 18h00 pile !

C’est un des plus grands rendez-vous de l’année. C’est une des plus grosses teufs à vivre en NBA. La Trade Deadline 2021 est là, enfin devant nous ! Ce soir, à partir de 18h et jusqu’à 20h30, vivez la folie des rumeurs et des derniers transferts, en direct sur TrashTalk. Spoiler : mettez votre kevlar car il risque d’y avoir quelques bombes décortiquées en live.

Même si cette saison NBA n’est pas tout à fait comme les autres, la dinguerie reste la même. Lorsque la trade deadline approche, les questions se multiplient et les discussions s’intensifient. Que va-t-il se passer avec Kyle Lowry ? Est-ce qu’on verra un transfert pour Evan Fournier ? Que faire de Victor Oladipo ? Les noms sont nombreux, les stars s’alignent. Et les équipes, elles aussi, réalisent leurs derniers ajustements avant la bataille des Playoffs. Lakers, Clippers, Nets, Celtics, Nuggets, Sixers ou Bucks pour ne citer qu’eux, prêts à tout pour prendre l’avantage sur la concurrence. La trade deadline se terminant officiellement à 20h, l’horloge tourne et les managers réalisent leurs transferts à la dernière minute ! C’est pour cela que le rendez-vous est immanquable. Car, il y a deux ans par exemple, un Marc Gasol récupéré à Toronto change la donne et vous mène…. jusqu’au titre. Qui fera la différence cette année ? La question sera vite répondue. Et pour ce faire, le setup est aussi simple que légendaire.

18h sur la chaîne Twitch de TrashTalk

Bastien, Alexandre et Simon aux commentaires, Léonce à la production

Toutes les rumeurs et tous les transferts analysés en direct

Réactions à chaud, interaction avec la communauté

Giovanni, Nicolas et Ben pour envoyer les articles à la volée avec une armée de rédacteurs

C’est carré, c’est classique, et on a évidemment continué à pousser notre game pour que cette soirée soit encore plus mémorable. On ne peut donc vous dire qu’une chose, c’est de prendre votre créneau de 18h à 21h pour vivre cette trade deadline 2021 avec nous, en espérant que le meilleur deal gagne !