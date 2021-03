NBA Top 10 du jour : Brodric Thomas a un sacré jump, et ce n’est pas du tout l’information la plus importante de la journée

Dans les transports, au taf, au fond de ton lit, le Top 10 concocté par le NBA a toujours la même saveur et on y rajoute même un peu d’épice parce qu’on aime bien. Au menu du jour ? Une fois n’est pas coutume, un illustre inconnu qui n’a pas grand chose d’illustre.

#10 : wow, une passe dans le dos et un tir à 3-points. Super.

#9 : wow, Grayson Allen n’est pas qu’un simple sniper, toujours utile de le rappeler.

#8 : Michael Jordan is the GOAT, Terance Mann is the man.

#7 : petit à petit, Patrick Williams fait son nid

#6 : la passe décisive de Kawhi Leonard pour Ivica Zubac est un peu plus altruiste que celle qu’il a offert jadis au management des Spurs.

#5 : Mason Plumlee est tellement un crack qu’il est capable de transformer une passe de merde en vrai caviar.

#4 : Caris LeVert is back, et c’est peut-être bien la meilleure nouvelle du mois de mars.

#3 : si vous ouvrez un dictionnaire français-anglais à la page clutch, vous tomberez sur Evan Fournier

#2 : Les Rockets perdent environ neuf fois par semaines mais quelques gamins méritent de nous offrir un petit sourire de temps en temps. Cette nuit ? Kenyon Martin Jr., again.

#1 : Memphis épisode 1000 : Ja Morant encore et toujours pour balancer un bon gros dunk. Binocles s’il vous plaît.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.