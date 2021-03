Kyle Lowry en mode semi-nostalgique : quand Drake interrompt votre interview, c’est que ça sent peut-être la fin

Kyle Lowry a-t-il joué son dernier match avec les Raptors ? Les Dinos sont-ils sur le point de tourner la page avec celui qui est parfois considéré comme le plus grand Raptor all-time ? Voici le genre de questions qu’on se pose aujourd’hui à quelques heures de la trade deadline. Et vu comment s’est déroulée la nuit dernière, ça sent quand même un peu la fin…

Le 24 mars 2021 restera peut-être une date à part dans l’histoire de la franchise des Raptors. Une date correspondant à la dernière apparition de Kyle Lowry sous le maillot de Toronto après quasiment une décennie à défendre les couleurs des Dinos. Face aux Nuggets, les Raptors ont brisé leur terrible série de neuf défaites consécutives avec une grosse win 135-111. Kyle a joué 33 minutes pour terminer avec une ligne de stats de 8 points, 9 passes et 5 rebonds. Mais impossible de ne pas avoir dans un coin de la tête ce scénario. Ces derniers jours, les rumeurs autour d’un transfert du meneur vétéran ont pris de l’ampleur alors qu’on pensait dans un premier temps que Lowry était parti pour rester au moins jusqu’à la fin de la saison. Dans ce climat d’incertitude, le symbole de la franchise des Raptors a passé une soirée « bizarre » selon ses propres mots, une soirée comportant forcément une pointe de nostalgie. Quand vous avez le coach Nick Nurse qui parle de Lowry comme étant « le plus grand Raptor de tous les temps », quand vous avez Kyle qui parle de sa belle carrière sous le maillot des Dinos et sa relation très spéciale avec cette franchise, et surtout quand vous avez Drake – rappeur star de Toronto – qui vous call sur FaceTime en pleine conférence de presse d’après-match, c’est que la fin est proche.

Drake qui FaceTime Kyle Lowry en pleine conférence de presse c’est trop 😭😭😭😭pic.twitter.com/2fl3LV2VoS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

Ça parle beaucoup beaucoup beaucoup en nostalgie depuis quelques minutes en sortie de victoire des Raptors. https://t.co/c5I7IdCXJG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

On ne veut pas lancer de fausses rumeurs mais honnêtement, on serait quand même bien surpris de revoir Kyle Lowry avec un jersey des Raptors après la trade deadline de ce jeudi. Cette grosse victoire de Toronto contre Denver, ça ressemble sérieusement à un succès pour Lowry. Impossible que ce gars-là parte alors que les Dinos sont sur dix défaites de rang, du coup les Raptors ont bouffé les Nuggets sans en laisser une miette. Kyle, s’il n’a pas enflammé les stats, a impacté le match comme il sait le faire. Quelque part, cette potentielle fin symboliserait bien la carrière à Toronto du meneur made in Philly. En parlant de Philadelphie, les Sixers pourraient bien représenter la prochaine destination de Lowry, qui quitterait ainsi une maison pour en rejoindre une autre, lui qui est né dans la ville de l’amour fraternel. Le Heat fait également partie des candidats sérieux pour acquérir les services de Lowry, et on imagine que d’autres franchises sont aussi sur le coup. Pas besoin de vous faire un dessin, on parle là probablement du plus gros dossier de la trade deadline, avec un transfert qui pourrait aider une équipe à aller jusqu’aux Finales NBA dans quelques mois.

« Je serai en paix peu importe ce qu’il se passe. En fin de compte, tout arrive pour une raison. Vous ne pouvez pas tout contrôler. […] Tout ira bien, peu importe ce qu’il se passe. » – Kyle Lowry, via ESPN

Jouant exceptionnellement à Tampa cette année pour cause de COVID, Kyle Lowry et les Raptors semblent sur le point de se quitter. Si c’est le cas, on aurait préféré une fin à Toronto, devant le public de la Scotiabank Arena, avec la grande ovation qu’il mérite. Mais un jour, il l’aura cette ovation, il aura son maillot retiré au sommet de la salle canadienne, peu importe ce qui se passe ce jeudi.

Source texte : ESPN