La trade deadline c’est aussi des déchirures : zoom sur quelques institutions qui pourraient laisser un grand vide en cas de départ

Dans une dizaine d’heures l’excitation liée à la NBA trade deadline aura rempli sa jauge, mais au-delà de l’aspect purement stratégique des échanges ça et là en NBA, certains livres bien fournis se refermeront très probablement. On parle de joueurs que l’on identifie clairement à une franchise, dont certains ont participé à en écrire les plus belles heures, rien que ça. On fait le point sur cinq noms qui pourraient rejoindre un nouveau projet avant demain, cinq noms, cinq transferts potentiels, peut-être un seul, peut-être deux, peut-être cinq, mais le cœur gros pour certaines fanbases et ça c’est une certitude.

Kyle Lowry

Comment ne pas commencer par lui. Neuf saisons en ville, quasiment 700 matchs, six sélections de All-Star, une bromance folle avec DeMar DeRozan, un fighting spirit instauré à Toronto et qui porte clairement sa patte, puis, évidemment, ce titre en 2019, au soir d’une saison incroyable qui offrit aux Raptors le premier et unique titre de leur histoire. Kyle Lowry à Toronto c’est le sang, un Hall Of Fame qui lui tend les bras dans dix petites années, et Kyle Lowry c’est aussi et surtout un personnage, aussi attachant en dehors des parquets que turbulent en short. Les Raptors sont à un tournant de leur jeune histoire, Kyle mais aussi Norman Powell pourraient (devraient ?) être « sacrifiés », et quoiqu’il arrive la statue de Cal sera très prochainement érigée devant la Scotiabank Arena, après un – peut-être – dernier match hier, dont le postgame fut rempli d’une atmosphère… étrange.

Destinations potentielles : Heat, Sixers

Evan Fournier

Instant saucisson/pinard, mais surtout instant nostalgie avec le très probable départ d’Orlando de notre Evan Fournier national après sept années passées Floride. Border all-star mais parmi les leaders de sa franchise depuis ses tous premiers pas en 2014, Vavane n’est jamais resté aussi longtemps quelque part depuis des treize piges et même si le Magic n’a jamais réussi à s’imposer parmi les équipes qui comptent vraiment, Evan Fournier et Orlando sont aujourd’hui assez indissociables et le peu de réussite récente de la franchise floridienne porte globalement le sceau du duo Fournier/Vucevic. 2021, l’international français n’a jamais été aussi fort et c’est peut-être, finalement, le meilleur moment pour s’offrir un nouveau défi dans une franchise possédant des aspirations plus ambitieuses. Un trade avec les Celtics est évoqué, dans lequel serait peut-être intégré Aaron Gordon, autre visage de la franchise depuis une demi-douzaine d’années, mais ce ne sera pas manquer de respect au dunkeur fou de dire que le départ d’Evan impactera plus profondément les esprits des fans du Magic. Si si, on vous jure, il y e n a quelques uns.

Destinations potentielles : Mavericks, Knicks, Celtics

LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge n’est pas à proprement parler un énorme pan de l’histoire des Spurs, mais le déménageur aux doigts de fée a tout de même à son actif six saisons dans le Texas, après avoir passé les neuf premières de sa carrière à Portland. Trois sélections de All-Star, quelques souvenirs de démolition en Playoffs face au Thunder par exemple, un attaquant hors-pair, un défenseur sous-coté, et globalement une constance au plus haut niveau à toute épreuve, bien que mise à mal par quelques derniers mois difficiles dans le projet de reconstruction des Spurs. Mis de côté avec son accord par sa franchise afin de retrouver au plus vite un nouveau défi, probablement son dernier, LaMarcus Aldridge se dirige vers un buy-out et sera donc dans la possibilité de signer un peu où il veut, même si la piste du Heat semble être la plus chaude, voire une destination quasi-officielle pour LMA. On gardera ce soir un œil sur la situation de… DeMar DeRozan, de Rudy Gay aussi, mais pour LMA les choses sont claires comme de l’eau de roche : demain il ne sera plus un joueur des Spurs, et une page importante de la franchise texane se tournera dans le même temps.

Destination potentielle : Heat

Marcus Smart

Pfiou, celle-là elle pique un peu. Cœur, poumon, couilles et même poignet des Celtics depuis sa draft en 2014, Marcus Smart possède sur son CV pas moins de 500 matchs environs sous la tunique de Boston, et exactement le même nombre de rencontres jouées à 400 à l’heure, s’occupant de museler le sniper adverse et aidant de temps en temps les copains à planter quelques puntos en attaque. Garant de la combativité de son équipe, aucun incident à signaler, bref le soldat parfait, des deux côtés du terrain et même en dehors puisque >Marcus reste l’un des C’s les plus adorés de la communauté verte et blanche. Cité dans quelques rumeurs (bien chaudes) de trade entre Boston et Orlando, Smart serait en effet le piston idéal en cas d’arrivée d’Evan Fournier et/ou Aaron Gordon dans le Massachusetts et son départ serait logiquement vécu salement par sa fanbase actuelle. D’un côté le besoin d’upgrade au maximum le niveau de la franchise mais de l’autre dire au revoir à l’un des candidats à la mairie de Boston, sale dilemme mais que Danny Ainge se chargera peut-être de balayer d’un revers de la main. Les affaires sont les affaires comme on dit.

Destination potentielle : Magic

Myles Turner

Rien de bien sûr ici, mais si un joueur majeur des Pacers venait à quitter l’Indiana ce soir, Myles Turner a une belle cote. Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon semblent intouchables à moins d’un tsunami de 80 sur l’échelle de Rob Hennigan, T.J. McConnell sera pour sa part peut-être partant, mais assurément un départ du pivot aura un certain retentissement pour les Pacers. Drafté dans l’Indiana en 2015, Myles Turner n’a jamais bougé depuis et si son envol fut moins fulgurant que prévu on parle tout de même d’un mec titulaire dans la raquette depuis plus de cinq ans et à qui on ne peut pas reprocher grand chose, défensivement notamment. Pas mal de franchises ont besoin de viande, Myles est un sacré steak et correspond donc au profil recherché. Un pivot dominant en défense et capable d’apporter en attaque de près comme de loin, bienvenue en 2021 et si on ne parle pas d’un All-Star en puissance on a tout de même affaire à l’un des noms les plus souvent évoqués depuis quelques semaines. Jauge de trade à 50% seulement, mais en cas de départ les merci seront nombreux dans l’Indiana, merci pour environ 400 matchs disputés en cinq ans, merci pour les travaux comme dirait l’autre.

Destination potentielle : Hornets

Cinq noms, cinq institutions ou pas loin, et des visages qui changeront donc, pour la plupart logiquement, ce soir de franchise après un long bail parfois jonché de succès. C’est ça aussi la trade deadline, du business mais des histoires qui débutent, et des histoires qui se terminent. Alors à ce soir avec les mouchoirs, surtout si vous êtes fans des Raptors ou du Magic.