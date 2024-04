Du gros dunk, du gros dunk, et encore du gros dunk cette nuit en NBA. On vous souhaite la bonne journée, et on s’envoie le Top 10 de la nuit !

Jalen Johnson en transition envoie Dejounte Murray secouer le panier des Pistons, le genre de dunk auquel on adjoindrait bien une technique si on était un zébré.

Naz Reid feinte ce qui reste de défense aux Raptors et va dunker peinard sans que personne n’intervienne. Naz Reid.

On ne sait pas combien de pas il a fait, mais Giannis a bien mélangé Jaren Jackson Jr.

T.J. McConnell envoie Obi Toppin au dunk depuis sa moitié de terrain, les Nets sont trop fainéants pour contester.

Kristaps Porzingis dunke sur Chet Holmgren sur rebond offensif. Et il a à peine eu besoin de sauter.

Jaden Ivey réclame un marcher sur ce dunk de Jalen Johnson, et Jaden Ivey a un peu raison.

Pour laver son honneur, Jalen Johnson se paye James Wiseman en poster. Pas sûr que ça ne lave grand chose.

Giannis Antetokounmpo envoie un sacré contre sur le numéro 55 des Grizzlies qui s’appelle apparemment Trey Jemison. Enchanté.

Troy Brown Jr. saute sacrément haut.

Paolo Banchero ne tolèrera personne sur son chemin vers le panier. Personne.