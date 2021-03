NBA Top 10 du jour : Ja Morant recherché pour violence sur arceau

Dans les transports, au taf, au fond de ton lit, le Top 10 concocté par le NBA a toujours la même saveur et on rajoute un peu d’épice en le commentant à la sauce TrashTalk. On espère que vous aimez les Grizzlies car vous allez en voir.

#10 : Highlights à Memphis : épisode 1. Ambiance EuroLigue de Basket avec Daniel Theis qui monte sur Jonas Valanciunas pour le slam dunk.

#9 : On reste en Europe avec Tomas Satoransky qui trouve un angle improbable pour enrhumer la défense du Jazz. Joli reverse lay-up.

#8 : Ja Morant danse avec du Leprechaun. Dribble dans le dos et finition malgré la prise hamburger du Massachussetts.

#7 : C’est l’histoire d’un lituanien qui n’a pas aimé se faire monter dessus et qui rend la pareille à son vieux copain allemand. Vous devinez de qui on cause ?

#6 : Il fallait un miracle pour voir gagner les Rockets et donc Danuel House s’est dit qu’il pouvait tenter des tirs du milieu de terrain. Les dieux du basket existent !

#5 : C’est le Gobert report ! Beau footwork face à Daniel Gafford et un autographe sur le poster qu’il vient de lui donner.

#4 : Daniel Theis deux fois dans un Top 10 ? Nein ! Grayson Allen l’a méchamment bâché malgré dix centimètres de loin au compteur.

#3 : Miles Bridges qui n’est pas dans un Top 10 ? No fucking way ! Petit spin move avant d’aller fracasser le cercle comme il sait faire.

#2 : John Wall défie les lois de la gravité avec un 360 vitesse grand V. C’est donc ça une toupie humaine ?

#1 : Memphis épisode 1000 : Ja Morant encore et toujours pour balancer un bon gros dunk. Binocles s’il vous plaît.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.