Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Grizzlies qui enfoncent Boston dans une sombre crise

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le roi tombe le cavalier, la douane française refuse l’accès aux ressortissants de l’Illinois, les fusées décollent enfin, et Luke Kennard fait oublier Paul George.

Cavaliers – Kings : 105-119

Timberwolves – Thunder : 103-112

Spurs – Hornets : 97-100

Bulls – Jazz : 95-120

Rockets – Raptors : 117-99

Grizzlies – Celtics : 132-126

Bucks – Pacers : 140-113

Clippers – Hawks : 119-110

– Ce qu’il fallait retenir

Les Kings de De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton ont claqué des Cavaliers très moyens.

Le rookie de Sacramento pose 28 pions à 11/15 au tir, et place un coup d’accélérateur dans la course au ROY.

Le Thunder a dominé les Timberwolves au terme d’un garbage game où seuls Shai Gilgeous-Alexander et Karl-Anthony Towns ont surnagé.

Théo Maledon est bon, mais il a raté deux dunks consécutifs : l’Hexagone s’est caché sous son pieu.

Bien emmené par le binôme Gordon Hayward (27 points) – Terry Rozier (24 points), Charlotte a dominé de tristes Spurs.

Le Jazz et Rudy Gobert se sont régalés dans l’Illinois : 9 contres pour le Français, et une victoire tranquille sur Chicago.

Record de blocks en carrière pour l’ancien choletais, sauf si l’on compte les matchs en Cadets France, parce que là il distribuait salement.

Alléluia : les Rockets mettent fin à une série de vingt défaites consécutives en dominant de soporifiques Raptors.

Le premier triple-double pour John Wall depuis… mars 2016 !

Une fois n’est pas coutume, les Celtics s’enfoncent dans une sombre crise en chutant face aux Grizzlies de Ja Morant.

Les 26 points de Jeff Teague n’ont pas suffi à stopper le collectif de Memphis : 16 points et 19 rebonds pour Jonas Valanciunas, 29/5/9 de Ja Morant, et 24/7/7 signé Dillon Brooks.

Sans Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a tout simplement détruit des Pacers qui souffraient d’un vilain back-to-back. La fatigue, toussa toussa.

Dominés de A à Y, les Clippers se sont repris en toute fin de rencontre contre Atlanta : grand Terance Mann, énorme Kawhi Leonard, immense Luke Kennard.

– Quelques souvenirs de la nuit :

one of those nights pic.twitter.com/MyEdjfU3b1 — utahjazz (@utahjazz) March 23, 2021

Ja Morant catches and finishes the oop with the left 🤯 pic.twitter.com/BFS3IfJqGX — NBA (@NBA) March 23, 2021

Theo Maledon missed an open layup AND a dunk on the same play. 🤣 pic.twitter.com/0YHump6k5d — House of Highlights (@HoHighlights) March 23, 2021

Here’s the 9-second recap of the Bucks game: pic.twitter.com/ek6E78balX — Frank Madden (@fmaddenNBA) March 23, 2021

Luke Kennard was unreal in the Clippers' comeback win against the Hawks 👏 20 Pts

8-8 FG

4-4 3-Pt FG

7 Reb

4 Ast He did this ALL in the one half 😳 pic.twitter.com/SeozDD38YV — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 23, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Jrue Holiday

– Le Top 10 : Clique ICI, ou patiente.

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

00h00 : Magic – Nuggets

00h30 : Knicks – Wizards

00h30 : Pelicans – Lakers

01h00 : Heat – Suns

03h00 : Warriors – Sixers

03h00 : Blazers – Nets

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de passer un chouette mardi, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !