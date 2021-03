Point COVID du jour : les Lakers bientôt vaccinés, bonne nouvelle mais ça n’agira pas contre les blessures à la cheville

Nouveau point COVID hebdomadaire où l’on vous relaie toutes les dernières infos au sujet de la gestion de la crise sanitaire au sein de la NBA. Aujourd’hui, direction Los Angeles où la franchise des Lakers va entamer une campagne de vaccination.

C’est ESPN qui nous l’apprend. Après les Hawks, le Heat, les Blazers et les Pelicans, c’est désormais au tour des Lakers de rassembler les doses pour vacciner l’ensemble de son personnel, ce qui comprend à la fois les joueurs, le staff, mais aussi tous les employés au niveau administratif. Une nouvelle qui est plutôt bien accueillie puisque Frank Vogel a en effet indiqué à ESPN que des joueurs étaient intéressés pour se faire vacciner. Le protocole ultra-restrictif pour les joueurs en cette période a dû les convaincre de passer par l’étape vaccination pour revoir leur entourage de manière plus régulière et pour pourvoir sortir un peu avant et après les matchs, ainsi que lors des journées off, notamment en déplacement.

« Il y a eu des discussions [avec les joueurs] pour se faire vacciner, mais nous n’y sommes pas encore, » expliquait Frank Vogel mardi dernier.

Pour rappel, concernant les joueurs, Adam Silver avait indiqué que le vaccin n’était pas obligatoire mais qu’il était tout de même fortement recommandé. Le commissionnaire a également précisé qu’il n’y aurait aucun passe-droit pour les joueurs qui devraient patiemment attendre leur tour avant de se faire vacciner, laissant les personnes les plus à risque du pays bénéficier du vaccin en premier lieu. Une fois leur tour venu et pour les motiver, le grand chauve a fait savoir que ceux qui auront accepté de se faire vacciner auront droit à un protocole sanitaire allégé qui leur permettra une plus grande liberté de mouvement en dehors des matchs. Entre autres, plus de quarantaine à voir les copains s’amuser sur le terrain sans pouvoir les aider ailleurs que sur NBA 2K, les tests PCR ne sont pas obligatoires les jours de repos, possibilité d’accueillir des gens à la maison, aller au restaurant et possibilité de recevoir quatre invités lorsqu’ils sont en déplacement sans qu’ils aient besoin de se faire tester avant.

Sources: NBA, NBPA have agreed to new protocols for COVID-19 vaccinated individuals:

– No quarantine for exposure

– No PCR tests on days off

– Interact with any other person at home (not at bar, club, lounge)

– Go to outdoor restaurants

– Four guests on road without prior testing — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2021

Les Lakers seront donc la cinquième franchise de la NBA à lancer leur campagne de vaccination contre le COVID. Cela permettra notamment aux joueurs de pouvoir respirer un peu plus après avoir subi pendant plusieurs mois un protocole qui leur laissait peu de marge de mouvement en dehors des matchs.

