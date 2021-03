La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : les Clippers commencent à bouger leurs pions

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. En plus du Allez, Café spécial deadline qui vous accompagnera tous les soirs, vous aurez également une matinale pour ne rien rater concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

🚨 Toujours à la recherche d’amélioration au poste de meneur chez les Clippers. Hors-course concernant Kyle Lowry, les discussions restent autour de George Hill, Ricky Rubio, Lonzo Ball et Delonte Wright. Management discret, à voir ce qu’il réserve cette semaine. pic.twitter.com/K797K3R2AK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

🚨 Gorgui Dieng reste la pièce la plus transférable cette semaine à Memphis. Pas de rumeur sur d’autres joueurs, reste à voir si le management des Grizzlies nous surprendra comme l’an dernier (Winslow deal). pic.twitter.com/xMEYGur5Xk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

🚨 Sacramento rend quasiment tous ses joueurs disponibles, sauf le duo Fox – Haliburton. Harrison Barnes et Nemanja Bjelica dans plusieurs rumeurs, vétérans visés par plusieurs contenders. Raptors et Hornets sur Richaun Holmes, la blessure de Marvin Bagley complique tout deal. pic.twitter.com/jgk80KQDel — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

🚨 Les Warriors marchandent Kelly Oubre en ce moment. Besoin de réduire les frais et obtenir une contrepartie (agent libre cet été). Plusieurs équipes intéressées, Golden State a même contacté Atlanta au sujet de Bogdanovic. Oubre et Looney sont régulièrement mentionnés. pic.twitter.com/oNYpHHYskh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

🚨 Les Hornets sont sur Myles Turner. Ça ne date pas d’hier, la situation est tendue au poste de pivot à Charlotte : Zeller et Biyombo libres cet été. Malik Monk, Devonte Graham en échange ? Est-ce qu’Indiana va casser son duo Turner-Sabonis ? Vu la dynamique actuelle pas sûr. pic.twitter.com/qJ7ccdd7pE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

🚨 Doug McDermott et Aaron Holiday, les 2 joueurs les plus demandés à Indiana actuellement. Holiday (11 minutes en moyenne sur le mois de mars) hors de la rotation des Pacers, talent indéniable. McDermott plus difficile à bouger car important à Indiana, agent libre cet été. pic.twitter.com/JkILueqgce — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

🚨 Cleveland et Dallas qui discutent autour d’Andre Drummond ? Les Mavs, qui veulent récupérer le pivot, aimeraient éviter la compétition avec d’autres contenders en cas de buyout (Lakers, Nets). Réaliser un transfert permettrait cela, reste à voir comment le construire. pic.twitter.com/2i1qBCBD0D — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

🚨 Les Pelicans sont quand même inquiétés à l’idée de devoir payer le prix fort cet été pour Lonzo Ball. Quelqu’un (New York, Chicago) va lui proposer un gros contrat. New Orleans aura 48h pour matcher, mais si l’offre est trop grosse… Lonzo part contre peanuts ? pic.twitter.com/bOcT4fGKyR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2021

Ensuite, les dernières infos à avoir en tête

Marvin Bagley III

Toujours blessé à la main, Marvin Bagley fait pourtant parler de lui dans les rumeurs de transfert. Sam Amick, de The Athletic, a révélé que les Kings l’avaient proposé aux Hawks pour faire venir John Collins. Un trade semble néanmoins peu probable. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, une offre similaire a été faite aux Pistons pour Saddiq Bey mais elle a déjà été refusée. Toujours selon l’insider, il apparaît de plus en plus clair que les Kings et leur intérieur sont sur la même longueur d’onde : à savoir un nouveau départ chacun de son côté.

Clippers

Un petit trade a eu lieu cette nuit avec le départ de Mfiondu Kabengele vers Sacramento, ce qui laisse un spot libre dans l’effectif des Clips. Beaucoup de rumeurs sur l’arrivée d’un meneur, profil playmaker, et ce move semble indiquer que quelque chose va arriver d’ici peu de temps. George Hill, Ricky Rubio, Lonzo Ball, Delonte Wright, un autre ? On reste sur le qui-vive mais ça va bouger à Los Angeles.

Jarrett Allen

On passe vite fait sur le chevelu des Cavs. Pas forcément de mouvement à la trade deadline mais selon Chris Haynes de Yahoo Sports, l’intérieur devrait recevoir pas mal d’offres cet été alors qu’il est restricted free agent. Cleveland pourra s’aligner sur toutes les offres mais reste à savoir combien miser sur la pépite. Toronto, San Antonio, Detroit et Washington sont annoncés comme potentielles destinations pour cet été.

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et transactions qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

