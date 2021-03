Trade deadline, prêt, feu, partez : Mfiondu Kabengele part à Sacramento, la première bombe de la semaine est une bombinette

Dans une cinquantaine d’heures la planète basket s’époumonera en vivant à 200 à l’heure les derniers soubresauts de la trade deadline, période ô combien essentielle dans une saison NBA puisqu’elle représente les dernières heures durant lesquelles les trente franchises NBA peuvent se renforcer en vue de la fin de saison. On saura donc bientôt où atterriront LaMarcus Aldridge, Andre Drummond, Victor Oladipo ou Aaron Gordon pour ne citer qu’eux, et on saura bientôt également si les Kings resteront nuls où bien s’ils deviendront carrément très nuls. Bullet gratuite, ça faisait longtemps.

Le premier domino est en tout cas tombé, le deuxième en réalité depuis le trade de Trevor Trademan Ariza à Miam la semaine dernière, et c’est donc ce bon Mfiondu Kabengele qui fera le cours voyage entre Los Angeles et Sacramento en passant des Clippers aux Kings, comme nous l’a indiqué dans la nuit ce grand sage de Marc Stein.

The Clippers announce their trade with Sacramento: pic.twitter.com/1isbP6QJfQ — Marc Stein (@TheSteinLine) March 23, 2021

A première vue ? Le trade parait assez inégal, un peu comme si deux gamins avaient procédé à un échange de type une bille + une carte Pokemon + 10 euros contre une bille. Sauf qu’il faut bien évidemment chercher plus loin que le bout de son nez et si les dix meilleures actions en carrière du sophomore sont à chercher du côté de la Summer League de 2019 et font passer ce trade dans un tier 25 d’intérêt sociétal, c’est surtout le besoin des Clippers de faire de la place qui est ici intéressant. Besoin de libérer un spot pour récupérer un zozo avant jeudi soir (Lonzo Ball ? Delon Wright ? George Hill ?), alors on propose un joueur dont l’avenir est bloqué dans la franchise. Vous voulez Mfiondu contre un tour de draft ? Non ? Et si on rajoute… un tour de draft ? Toujours pas ? Un peu de sous avec ? Un vase en porcelaine ? Une étiqueteuse ? Allez, deal. Résultat des courses le spot est libre pour les Clippers, Mfiondu Kabengele gagnera probablement du temps de jeu car il n’a joué que 94 minutes en tout et pour tout cette saison, et on se sert la main bons amis, bons voisins.

Petit arrangement qui ne révolutionne pas grand chose mais qui annonce probablement une attaque ciblée de la part des Clippers tout bientôt, au poste 1 si l’on en croit les dernières rumeurs. On commence doucement, avant l’explosion jeudi soir, et ça promet une grande soirée.