Victor Oladipo a déjà préparé ses valises : il ne reste plus qu’à prendre le billet pour Miami ou New York

Dernière ligne droite avant la trade deadline. Les rumeurs s’intensifient, les dossiers s’étoffent et notamment celui de Victor Oladipo. L’arrière des Rockets est un acteur majeur de cette trade deadline et il se pourrait que la situation se débloque dans les heures qui viennent.

Acquis via Indiana dans le gigantesque trade de James Harden à Brooklyn, Victor Oladipo souhaite partir. Il a pu l’exprimer par le refus de signer un contrat de deux ans et 45 millions de dollars pour rester aux Rockets. Malgré une blessure l’ayant écarté des terrains, Toto met sa dose de points avec 21,2 pions de moyenne en 20 matchs avec les Fusées. Malheureusement pour lui, on ne peut pas vraiment dire que son impact offensif se soit fait ressentir pour Houston, qui vient de gagner son premier match après une série de 20 défaites. Alors maintenant que son contrat prend fin cet été, autant partir sur une reconstruction pour Houston en moyennant une contrepartie honnête à base de picks de draft et de jeunes joueurs.

🚨 Victor Oladipo est le joueur phare qui a le plus de chance d’être transféré d’ici jeudi prochain. Une crainte cependant : la possibilité pour les Rockets de finir avec un deal « à la Drummond » aux Cavs en 2020. Picks de 2nd tour, 1 ou 2 vieux contrats expirants. À suivre. pic.twitter.com/cNKth7Guhn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2021

Selon ESPN et le plus que bien renseigné Adrian Wojnarowski, plusieurs équipes ayant fait des offres sur Victor Oladipo n’ont pas la capacité salariale nécessaire pour le signer cet été. Cependant, elles pourraient essayer de le retenir en utilisant ses Bird rights après l’avoir acquis. Malgré cela, les Rockets auraient axé leurs discussions avec deux équipes principalement : Miami et New York. Le Heat a la capacité financière pour signer la mobylette en free agent cet été – à voir s’ils acquièrent un poste 4 avant demain. De plus, Miami est assez blindé en assets pour satisfaire les besoins des Rockets dans le cadre d’un trade avec plusieurs first round picks à faire valoir et des jeunes joueurs qu’ils peuvent envoyer dans le Texas. Du fait du statut de free agent cet été, le Heat n’a pas souhaité proposer une grosse offre au risque de voir tout son investissement s’envoler au bout de seulement cinq mois. On pourrait donc voir Miami attendre cet été et le statut de free agent d’Oladipo. De plus, d’autres insiders indiquent que le Heat serait aussi sur le dossier Kyle Lowry ce qui rendrait forcément compliqué de récupérer aussi le crooner du Maryland. Ce raisonnement est également valable pour New York. Les Knicks peuvent tout à fait matcher les demandes des Rockets – premiers tours de draft et jeunes joueurs – mais ont peur de trop investir pour voir Toto signer ailleurs dès cet été. De plus, on signale que la Grosse Pomme est également sur d’autres dossiers comme celui d’Evan Fournier et elle ne pourra évidemment pas s’offrir les deux. Malheureusement pour Olade, certaines équipes ont des réels doutes sur sa condition physique du fait de ses récentes blessures et ses nombreux matchs manqués. Une chose est sûre, la franchise qui osera miser sur lui d’ici jeudi soir prendra forcément un risque. Tournera-t-il encore à 20 points de moyenne pour aider une équipe en Playoffs et restera-t-il au-delà de cette fin de saison ? Ça commence à faire pas mal de points d’interrogation au moment de se lancer en cédant quelques assets à une franchise adverse.

En tout cas, le dossier avance principalement avec ces deux équipes. Alors on active les notifications du Woj et de Shams, parce que s’il y a bien un transfert qui risque de tomber dans les prochaines heures, c’est celui d’Oladipo. Et ce pourrait bien être l’élément déclencheur de toute cette trade deadline.

Source texte : ESPN