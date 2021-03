La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : de plus en plus de dossiers et quelques surprises, ça promet pour jeudi !

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. En plus du Allez, Café spécial deadline qui vous accompagnera tous les soirs, vous aurez également une matinale pour ne rien rater concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

Lauri Markkanen

Lauri Markkanen sera-t-il toujours à Chicago après la trade deadline ? Pas sûr. Selon Shams Charania de The Athletic, certaines équipes se renseigneraient à son sujet et les Bulls seraient à l’écoute. Âgé de 23 ans, l’intérieur finlandais tourne cette année à 17,7 points (48,3% au tir, 39,6% du parking) et 6 rebonds par match mais surtout, il sera agent libre restrictif durant la prochaine intersaison. Visiblement, les Bulls se posent des questions concernant l’intégration de Lauri dans leur projet.

Myles Turner

On entend un peu le nom de Myles Turner dans les rumeurs en ce moment, mais il faudrait « une offre impossible à refuser » pour que les Pacers se séparent de leur pivot. En effet, d’après le Indianapolis Star, les Pacers n’ont pas vraiment l’intention de transférer Turner et il ne faut donc pas s’attendre à un échange d’ici à jeudi. Myles est actuellement dans la deuxième année d’un contrat de quatre ans et 80 millions de dollars.

Malcolm Brogdon

On reste chez les Pacers avec une petite rumeur assez surprenante. Selon Yahoo Sports, Indiana serait à l’écoute concernant de potentielles offres pour Malcolm Brogdon. Auteur d’une saison solide, Brogdon (21,6 points, 6,1 passes) fait partie des piliers de l’équipe d’Indy mais avec l’arrivée de Caris LeVert, les Pacers pourraient envisager de positionner ce dernier en tant que meneur. On rappelle que Malcolm est arrivé la saison dernière à travers un contrat de quatre ans et 85 millions. Toujours selon Yahoo Sports, les Pacers surveilleraient également l’intérêt autour de… Domantas Sabonis et chercheraient à transférer Aaron Holiday contre un choix de premier tour de Draft (bon courage). Les Clippers seraient notamment intéressés par Holiday.

Kelly Oubre Jr.

On sait que les Warriors sont open pour transférer Kelly Oubre Jr. mais malgré l’intérêt de plusieurs franchises, la franchise de San Francisco n’a pas encore trouvé d’offre satisfaisante pour bouger son joueur d’après Yahoo Sports. Le dossier reste évidemment à surveiller. Pour rappel, Oubre Jr. sera agent libre dans quelques mois.

Bradley Beal

Pas d’évolution sur le dossier Bradley Beal à quelques jours de la trade deadline. Le joueur veut rester dans la capitale, la franchise veut le garder, on continue ensemble. C’est le Washington Post qui nous transmet « l’info », même si on le savait déjà. Reste à voir jusqu’à quand cette situation va durer vu le niveau actuel des Wizards. Bradley Beal possède encore une année de contrat et une deuxième en option. Il peut être agent libre en 2022.

Rockets

Alors qu’un transfert de Victor Oladipo semble inévitable, d’autres joueurs pourraient bouger à Houston selon The Athletic. On parle de Danuel House Jr., Ben McLemore ou encore Sterling Brown. Ça ne se pousse pas au portillon pour les obtenir mais on va quand même les surveiller, en particulier le premier, qui susciterait le plus d’intérêt parmi ce groupe.

JaVale McGee

Le profil de JaVale McGee intéresse à travers la NBA et Portland ferait également partie des équipes qui surveillent son dossier d’après Yahoo Sports. On imagine bien un vétéran comme JaVale rejoindre un contender mais un départ n’est pas forcément acté non plus. D’après cleveland.com, les Cavaliers ne sont pas intéressés par un buyout. On devrait donc assister soit à un transfert (Cleveland cherche un choix de deuxième tour de Draft), soit à une deuxième partie de saison dans l’Ohio pour McGee.

Richaun Holmes

L’un des noms à surveiller du côté de Sacramento, c’est Richaun Holmes. Auteur d’une campagne intéressante chez les Kings, Holmes (13,9 points, 8,8 rebonds) intéresse du monde, notamment les Raptors, les Hornets et les Mavericks. Clairement, il pourrait apporter un coup de main à ces équipes-là. Aspect important à retenir dans ce dossier, Holmes sera agent libre lors de la prochaine intersaison et il cherchera notamment à remplir son compte en banque.

Harrison Barnes

On reste chez les Kings avec un joueur qu’on entend beaucoup dans les rumeurs : Harrison Barnes. Et cette fois-ci, l’équipe qui est associée à l’ailier vétéran, c’est Denver. Les Nuggets seraient effectivement en train d’analyser les possibilités de transfert pour Barnes, à qui il reste deux années de contrat pour 38 millions au total. La rumeur nous vient du Denver Post. Pas plus de précisions, mais il est clair qu’Harrison – 16,3 points et 6,5 rebonds à presque 50% au tir – pourrait apporter du soutien aux Pépites. Autre nom qui revient souvent, Aaron Gordon, qui vient de demander son transfert car frustré à Orlando. Il est également sur les tablettes de Denver.

Andre Drummond

Selon Brian Windhorst d’ESPN, un buyout semble le scénario le plus probable concernant le dossier Andre Drummond, actuellement dans la dernière année de son contrat pour un salaire de 28,7 millions de dollars. Rien de bien nouveau mais l’insider indique que les Lakers seraient en pole en cas de buyout. Selon HoopsHype, les Mavericks et les Rockets seraient intéressés pour un transfert avec Cleveland, mais un deal semble peu probable.

LaMarcus Aldridge

Même son de cloche ici, sauf que vous remplacez Andre Drummond par LaMarcus Aldridge et Lakers par Heat. La franchise de Miami serait effectivement le favori pour obtenir LMA si ce dernier n’est pas transféré ailleurs.

Matisse Thybulle

Selon HoopsHype, Matisse Thybulle intéresserait du monde à l’approche de la deadline. Réputé pour son impact défensif, Matisse ne devrait cependant pas bouger car les Sixers prévoient de le garder. Cependant, certains managers pensent qu’un potentiel trade de Thybulle pourrait impacter le dossier Kyle Lowry, Philly étant intéressé pour recruter le meneur des Raptors.

J.J. Redick

J.J. Redick ne finira pas la saison à la Nouvelle-Orléans. C’est quelque chose qui semble acté à travers la Ligue, reste à voir de quelle manière il va quitter les Pelicans. Selon les dernières infos du Philadelphia Inquirer, on se dirigerait vers un buyout. On sait que Redick veut jouer sur la Côte Est, et les Sixers pourraient représenter un spot intéressant pour le sniper vétéran.

Sixers / Lonzo Ball / George Hill / Norman Powell

En parlant de la franchise de Philly, des joueurs comme Norman Powell, Lonzo Ball et George Hill seraient également dans ses petits papiers selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, en plus de Kyle Lowry évidemment. Le message est clair, les Sixers veulent se renforcer sur le backcourt en amont de la trade deadline, et pas avec n’importe qui.

Beyond Lowry, Sixers have shown interest in other guards available in the marketplace — including Powell, Lonzo Ball and George Hill, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2021

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et transactions qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

