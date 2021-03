Nike Air Force 1 GTX : pour garder le style en hiver comme en été

La Nike Air Force 1 revient sous la forme d’un modèle tout de cuir vêtu baptisé GTX. Un modèle pleinement conçu pour la marche en ville qui peut être utilisée pour les beaux jours à venir et tout au long de l’année. Une paire à la fois élégante et confortable qui peut se porter en toutes circonstances et qui est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

La marque à la virgule ne s’arrête pas de multiplier les variétés de sa Nike Air Force 1. On l’a connue avec de nombreux coloris et de nombreux styles, mais que très rarement avec du cuir absolu qui donne un ton original à cette nouvelle paire. Bonne nouvelle, notamment pour nos amis lecteurs qui habitent en Bretagne, vous pourrez porter ces chaussures même sous une pluie torrentielle, vos pieds étant bien gardés au chaud et au sec grâce à la technologie GORE-TEX. La semelle extérieure en caoutchouc permet d’ailleurs une meilleure adhérence. A l’origine créée pour la pratique sportive, elle présente des composants au niveau de la cheville et de la languette qui favorisent le confort du pied. Les perforations au niveau de la pointe permettent une bonne respiration du pied.

LA FICHE

La grande soeur : la Nike Air Force 1 Low Statement couleur marron, dont les coloris et les tons proposés sont assez similaires.

On l'imagine déjà à ses pieds : LeBron James, qui a une certaine passion pour le cuir (notamment le cuir chevelu).

L'occasion parfaite pour les porter : lors d'un road-trip au nord, pour garder les pieds secs même en déplacement à Minneapolis, Toronto ou Chicago et Cleveland.

On aime : un modèle inédit qui sort des codes habituels de la AF1, son côté « à l'ancienne ».

On aime pas : attention, le ton « à l'ancienne » peut paraître vieillot selon avec quoi on les porte.

La Nike Air Force 1 GTX est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour le prix de 149,90€. Mais le cuir, c’est résistant, donc il y a fort moyen de porter cette paire pendant un bon moment. #Investissement

Source texte : Basket4Ballers