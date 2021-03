Les Lakers dépassés par la jeunesse de New Orleans : défaite logique, mais, surtout, obligation de réagir très vite

Cette nuit les Pelicans ont salement rossé les Lakers, c’est un fait. Un one-two punch Brandon Ingram / Zion Williamson vaut mieux qu’un duo Dennis Schroder / Kyle Kuzma, voici une autre vérité. Mais plus qu’un carton jaune pour une défaite anecdotique, c’est davantage la dynamique des Lakers qui inquiète en l’absence des deux leaders de la franchise Anthony Davis et LeBron James. Zoom sur le programme des prochains matchs, avec déjà une certaine obligation de victoires pour les hommes de Frank Vogel.

En soit, la défaite de la nuit n’est pas une immense surprise, c’est vrai. Comment défendre sur le tandem Zion Williamson / Brandon Ingram lorsque les deux hommes au physique si identique sont en forme en même temps ? Bonne question. On ne reviendra donc pas plus que ça sur cette lourde défaite, si ce n’est pour dire que jamais les Lakers n’auront semblé en rythme face à la Louisesse de Jeunianne. Là où le bât blesse ? C’est plutôt lorsque l’on aborde la question de la dynamique, du calendrier à venir, et de l’essentiel besoin pour les Angelinos d’engranger quelques victoires pour ne pas se laisser glisser au classement de la Conférence Ouest. Car si l’on sait que des Lakers au complet n’ont que très peu de concurrence, de surcroît dans une configuration de Playoffs, on sait aussi que la dangerosité du Wild Wild West (huit des… onze meilleures équipes de la Ligue) peut très vite vous faire basculer de la quatrième à la huitième place, avec les différences de bracket qui s’en suivent. Assez pour tirer la sonnette d’alarme à Los Angeles ? Pas encore, mais les quelques semaines lors desquelles LAL devra faire sans AD ni LeBron seront à n’en pas douter un moment clé de la saison régulière, à commencer par les quatre prochains matchs des champions en titre :

Défaite à Phoenix.

Défaite à New Orleans.

Prochain match à la maison face aux Sixers. Puis Cleveland, Orlando (MUST WIN) à la maison… … avant de recevoir les Bucks. Les Lakers vont clairement devoir assurer face aux Cavs et le Magic, sinon ça va vite devenir zone rouge. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2021

Le calendrier à venir ne laisse donc guère de doute, et si les deux confrontations face aux Bucks et aux Sixers s’annoncent coton, celles face au Magic et aux Cavs ont tout de l’opération commando à venir. En effet, Dennis Schroder et ses lieutenants (oh my god) n’ont plus qu’une victoire et demi d’avance sur Denver, cinquième, et deux et demi sur les Blazers, sixièmes, et si la doublette texane (Dallas et San Antonio) est aujourd’hui à distance respectable, rappelons tout de même que les Spurs sont au cœur d’une série de neuf rencontres à la maison et qu’un dénommé Luka Doncic est en train de se vénère sérieusement. Assez pour tirer la sonnette d’alarme ? Peut-être bien en fait, d’autant plus qu’on a du mal à imaginer qui peut bien carry ces Lakers en l’absence de leur deux superstars. Dennis Schroder, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, autant de parfaits lieutenants mais également parfaitement incapables de driver une franchise elite, c’est pas méchant c’est la vérité, et ce sont donc ces matchs dits « accessibles » qui se transformeront dans les prochaines semaines en must win.

Besoin de gagner, très vite, et on sera d’ailleurs très vite fixé sur les réelles ressources de cette équipe qui, même si elle ne ressemble en rien à celle qui luttera en Playoffs. Mais attention car pour cela, en Playoffs il faut déjà y être, haha on déconne, enfin on déconne peut-être pas tant que ça.