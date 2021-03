NBA Top 5 du jour : Derrick Jones Jr. nous a sorti sa spéciale, à savoir s’asseoir sur une chaise invisible à 1m50 du sol

Dans les transports, au taf, au fond de ton lit, le Top 10 (ou Top 5) concocté par le NBA a toujours la même saveur et on a même décidé d’y rajouter un peu d’épice. Au menu du jour ? Double dose de Derrick Jones Jr., ça fait du bien par où ça passe comme dirait Bigard.

#5 : prenez l’un des dunkeurs les plus féroces de la Ligue, Derrick Jones Jr., et l’un des défenseurs les moins féroces de la planète, DeAndre Jordan, et vous savez déjà ce que vous obtenez.

#4 : Facundo Campazzo, c’est ce genre de mec qui vous sert une sucrerie avant même que vous n’ayez le temps de vous dire qu’il va vous servir une sucrerie.

#3 : l’objectif de Paul Millsap hier ? Nous confirmer que Nikola Vucevic n’était pas le meilleur Nikola sur le terrain.

#2 : Derrick Jones Jr., encore lui, nous a sorti sa spéciale, à savoir s’asseoir sur une chaise invisible à 1m50 du sol

#1 : ah oui, on en oublierait presque que Mitchell Robinson est revenu aux affaires, plutôt pratique pour aller chercher des passes lobées à quatre mètres au dessus du cercle.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.