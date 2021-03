Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Suns de plus en plus solides

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Vavane dans les rumeurs, Jokic qui fait du Jokic, Vucevic qui fait du Milicic, les Knicks qui cartonnent des clowns, les Lakers qui en bavent face à la jeunesse qui monte, les Suns qui montrent les biscottos et James Harden toujours aussi solide.

Magic – Nuggets : 99-110

Knicks – Wizards : 131-113

Pelicans – Lakers : 128-111

Heat – Suns : 100-110

Warriors – Sixers : 98-108

Blazers – Nets : 112-116

– Ce qu’il fallait retenir

Evan Fournier est apparu de manière de plus en plus concrète dans des rumeurs de trade

Mais ses 31 points n’ont pas été suffisants pour contenir l’habituelle furia de Nikola Jokic (28/15/10)

Julius Randle a été phénoménal, les Knicks ont été plus que sérieux, et les Wizards ont été plutôt du genre honteux

Les Lakers ont pris de plein fouet le talent de la doublette Zion Williamson / Brandon Ingram

Les Suns ont haussé le niveau face à un Heat pourtant en forme

L’entame de match aura été fatale aux Warriors face aux Sixers

Les Sixers qui ne lâchent pas un millimètre de leur avance en tête de la Conférence Est

Et il vaut mieux car derrière, les Nets sonnent très fort à la porte avec une nouvelle victoire face aux Blazers

– Le Top Pick en TTFL : Nikola Jokic

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

0h : Pacers-Pistons

0h30 : Bucks-Celtics

0h30 : Raptors-Nuggets

1h : Magic-Suns

1h : Bulls-Cavs

1h : Rockets-Hornets

1h : Wolves-Mavs

1h : Thunder-Grizzlies

1h30 : Spurs-Clippers

3h : Jazz-Nets

3h : Kings-Hawks

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et six matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de passer un chouette mercredi, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !