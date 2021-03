Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Suns qui bombent le torse encore un peu plus

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Kyrie Irving qui fait la totale à son ex, Tony Snell qui surgit de nulle part, le Heat en jaune et en forme, les Sixers qui ne veulent pas ralentir, les Pelicans qui lâchent l’affaire, la jeunesse du Thunder qui nous excite vraiment, les Suns en patrons, les Rockets en perdition et des Warriors en carton.

Hornets-Pistons : 105-102

Nets-Celtics : 121-109

Raptors-Hawks : 120-121

Heat-Magic : 111-103

Bulls-Sixers : 105-127

Bucks-Knicks : 134-101

Pelicans-Wolves : 105-135

Thunder-Mavericks : 116-108

Clippers-Warriors : 130-104

Blazers-Suns : 121-127

Kings-Rockets : 125-105

– Ce qu’il fallait retenir

match entraînant entre les Hornets et les Pistons, et comme bien souvent cette saison c’est Terry Rozier qui a fermé la boutique face à des Pistons bien mignons mais un tout ptit peu bretons.

Marcus Smart était de retour pour Boston mais c’est bien Kyrie Irving qui a fait la totale à une de ses ex avec 40 points au compteur.

Blake Griffin avait un joli pull.

Chris Boucher et Norman Powell ont fait le boulot mais c’est Tony Snell qui a offert la victoire à Atlanta, une phrase sponsorisée par la lutte anti-drogue.

Le Heat jouait en jaune mais le Heat a surtout dominé Orlando de manière bien virile, sans Bam Adebayo.

Les Sixers jouaient sans Joel Embiid ni Ben Simmons mais ont honoré leur place de leader de l’Est en battant les Bulls grâce à un gros match collectif.

D’ailleurs, Joel Embiid a adoubé son futur titulaire au poste 5.

Les Bucks avaient tissé une toile autour de Julius Randle et se sont donc baladés face aux Knicks grâce notamment à un triple-double de Giannis Antetokounmpo.

Les Pelicans se sont effondrés face à des Wolves démunis mais diablement courageux. Mais hmdl comme disent les jeunes, y’a Zion Williamson qui fait des beaux dunks.

On remarquera quand même côté Minny le superbe match d’un mec qui s’appelle presque « Joyeux Noël ».

Luka Doncic et Kristaps Porzingis étaient absents face au Thunder, pour cause de back-to-back et de grosse flemme. OKC en a profité et les jeunes (Shai Gilgeous-Alexander, Théo Maledon, Isaiah Roby, Luguentz Dort, Moses Brown et……. Aleksej Pokusevski !) ont bien donné le change au vieux Al Horford, superbement efficace dans son rôle de papy gâteau.

Les Suns ont longtemps joué au chat et à la souris face aux Blazers mais un énorme match de Devin Booker et un dernier quart taille patron de la part de Chris Paul auront eu raison du FC Lillard.

Les Clippers ont écrasé les Warriors comme on écrase une pomme de terre pour en faire de la purée. Comment ça vous préférez la Mousline ?

Les Rockets comptent désormais quatorze défaites de rang mais le plus important c’est peut-être bien que Kevin Porter Jr. a rejoué au basket.

– Le Top Pick en TTFL : Kyrie Irving

– Les rencontres de la nuit prochaine :

2h : Wizards-Sixers

2h : Grizzlies-Nuggets

2h : Pelicans-Cavs

3h : Bulls-Heat

3h : Spurs-Magic

4h : Jazz-Rockets

4h30 : Lakers-Pacers

Voilà pour votre récap de la nuit, onze matchs et six heures de NBA et deux matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d'aller au boulot, petit veinard que tu es.